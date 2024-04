Casse-tête viral : Le cheval, le fer à cheval et les bottes de cow-boy – Testez votre intelligence et trouvez la solution. CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

« Concentrez-vous bien parce que c’est délicat. »

Pour stimuler votre cerveau, il n’y a pas mieux que les énigmes. Il en existe de toutes sortes allant des énigmes visuelles aux énigmes mathématiques ou bien d’autres. Ces casse-têtes améliorent non seulement votre mémoire mais aussi votre capacité de concentration.

Aujourd’hui, la rédaction vous propose un nouveau défi baptisé l’énigme du cheval sur les réseaux sociaux. « Concentrez-vous bien parce que c’est délicat. », Prévient d’emblée un utilisateur sur Reddit.

Ce challenge testera vos capacités d’analyse et de réflexion. Beaucoup s’y ont essayé… Et sont restées perplexes. Comme toujours, la réponse est disponible en fin d’article. Mais avant d’y jeter un coup d’œil, prenez tout d’abord le temps de tester vos compétences.

publicité

Énigme du cheval, du fer à cheval et des bottes : Un défi viral qui met vos neurones à l’épreuve, pouvez-vous la résoudre ?

Cette question d’algèbre du cheval comporte quatre questions, dont les trois premières ont d’ores et déjà été résolues. Votre mission consiste ici, à déterminer la valeur de chaque symbole, à savoir le cheval, le fer à cheval et la botte de cow-boy. Serez-vous à la hauteur de ce défi mathématique ? De quoi faire chauffer vos méninges.

Il a été partagé des milliers de fois et a récolté près de 495 000 commentaires d’individus pensant avoir trouvé la réponse. Si dans ce genre de jeu de réflexion, la solution semble une évidence… Vous pouvez voir que ce n’est pas forcément le cas. Parfois, ces défis vous jouent des tours.

Avez-vous réussi le défi ?

Les réponses varient beaucoup. Parmi les réponses proposées, l’on retrouve souvent 22, 23, 44, 48 et 21. Pour la grande majorité, la bonne réponse est 21. Et vous ? Qu’avez-vous trouvé ? On vous explique comment y parvenir.

Voici la solution tant attendue.

Elle s’obtient en divisant le premier nombre par trois afin de déterminer la valeur du cheval, qui est égale à 10. Ensuite, à la seconde question, vous aurez à soustraire le cheval (10) de 18, ce qui vous laisse finalement avec 8 – la valeur correspondant aux fers à cheval combinés.

Divisez cela ensuite par quatre pour avoir la valeur individuelle : 2. La réponse pour deux fers à cheval (4) moins deux bottes de cow-boy est 2. Autrement dit, chaque botte compte pour 1.

Pour déterminer la réponse finale, ajoutez une botte de cow-boy (1) et un cheval (10) puis le multiplier par un fer à cheval (2).

Multiplier le cheval par le fer à cheval (10×2). Ensuite, ajouter la botte de cow-boy. Ce qui donne 1+(10×2) = 21. Le secret consiste à respecter l’ordre des opérations.