Serez-vous assez intelligent pour résoudre cette expression mathématique dans votre tête en seulement 11 secondes chrono ? Prouvez-le avec ce défi du jour !

Test mathématique : résoudre cette expression arithmétique dans votre tête, vous avez 11 secondes chrono

Si le test donne l’air d’être tout ce qu’il y a de plus simple, seuls quelques-uns ont réussi à trouver la solution dans le délai imparti ! En ferez-vous partie ?

Et si vous vous y mettiez pour en avoir le cœur net ? On vous explique tout à travers nos prochaines lignes.

Saviez-vous que les petites énigmes mathématiques du genre sont parfaites pour stimuler votre cerveau ? N’attendez pas pour tester vos neurones avec ! Vous avez 11 secondes chrono.

Le challenge mathématique consiste à résoudre correctement l’expression en suivant à la lettre les règles de l’arithmétique.

Voici le test du jour : 3 + 3 × 3 – 3 + 3… Que des 3 partout ! Vous allez voir que ce défi joue également avec vos capacités d’observation et votre sens du détail.

Le temps presse ! Tic Tac… Tic Tac !

Votre temps commence maintenant.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Résolution étape par étape du casse-tête mathématique.

En outre, cette petite gymnastique cérébrale met à l’épreuve vos connaissances en mathématiques ainsi que la maîtrise de la règle PEMDAS ou règle de priorité des opérations mathématiques.

Cet acronyme rappelle que l’ordre à suivre lors du calcul des opérations de l’expression mathématique. Vous devez toujours commencer par les calculs entre parenthèses.

Puis, s’il y a des exposants (puissances et carrés) dans l’expression… Ils ont la seconde priorité après les parenthèses. Ensuite, passez à la multiplication et à la division ainsi qu’à l’addition et à la soustraction.

Le challenge consiste à bien résoudre le problème et à bien appliquer la règle décrite ci-dessus en l’espace de 11 secondes.

Les opérations doivent être effectuées dans l’ordre suivant :

Les Parenthèses.

Les Exposants (puissances).

Les Multiplications et Divisions.

Les Additions et Soustractions.

Partant(e) pour découvrir la solution finale à ce défi mathématique ?

Sans plus attendre, passons à la solution attendue à cette expression : 3 + 3 × 3 – 3 + 3.

On effectue d’abord la multiplication : 3 × 3 = 9. Après cela, l’expression devient : 3 + 9 – 3 + 3.

On enchaîne les opérations d’addition et de soustraction de gauche à droite :

3 + 9 = 12 ET 12 – 3 = 9 ET 9 + 3 = 12.

Donc, le résultat final de l’expression arithmétique 3 + 3 × 3 – 3 + 3 est égal à 12. Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

