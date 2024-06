Entre les radars et les automobilistes, c’est loin d’être une histoire d’amour. En France, nous retrouvons plusieurs types de ce dispositif, déployés un peu partout. Selon le magazine Capital, il en existe à peu près une quinzaine dans l’Hexagone, à savoir le radar tourelle. On vous en dit plus à ce sujet à travers nos prochaines lignes.

Les 1ᵉʳˢ radars tourelles ont commencé à apparaître sur les routes françaises au courant de l’année 2003

Les premiers radars ont été installés en 2003 et depuis, on en compte des milliers sur les routes françaises.

Conçus au tout début pour contrôler les limitations de vitesse, ces dispositifs contrôlent de différentes façons. Mais nous allons dans cet article, nous intéresser uniquement sur les radars tourelle.

Ils ont débarqué en France au courant de l’année 2019 « et sont installés en hauteur »… D’où d’ailleurs leur appellation.

Radar tourelle et infractions : voici ce que tout automobiliste doit comprendre

Baptisés Mesta Fusion, les radars tourelles ne se limitent pas seulement à traquer les excès de vitesse. Ils peuvent également sanctionner les automobilistes qui ne respectent pas « les distances de sécurité, les franchissements de passage à niveau, de stop, les feux rouges grillés ».

« Les radars tourelle, peut-on lire dans les colonnes du magazine économique Capital, contrôlent aussi le comportement des conducteurs et peuvent sanctionner également le non-port de la ceinture de sécurité ou encore l’usage du téléphone au volant« , est-il précisé.

Ces radars redoutables flashent bon nombre de véhicules « sur une distance de 200 mètres, sur plusieurs voies, et dans les deux sens de circulation », rapporte Capital.

Jusqu’à 8 infractions au Code de la Route !

Ces radars peuvent donc sanctionner jusqu’à huit infractions différentes au Code de la Route, sans besoin d’intervention de la police.

Ils fonctionnent de jour comme de nuit, grâce à des capteurs avancés ainsi qu’à une technologie de pointe. Ils ne craignent aucunement les éventuels changements de conditions météorologiques.

Le plus de ces radars tourelles

Les radars tourelles sont dotés d’une grande précision leur permettant de « différencier les véhicules et par ailleurs, de déterminer avec exactitude ceux qui ne respectent pas la loi ».

Ces radars sont en effectivement connectés à un réseau centralisé, permettant la transmission rapide et sécurisée des données collectées vers les autorités.

Il est tout simplement impossible de passer inaperçue face à ces radars tourelles. Aussi, il serait plus sage pour tout conducteur d’être dans les clous. Cela vous évitera bien des situations difficiles et des problèmes.