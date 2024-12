Vers l’instauration de la taxe sur les animaux de compagnie en France : à combien va s’élever la facture pour les propriétaires ? CafeBagdad vous détaille tout à travers nos prochaines lignes.

« 55 % des Français possèdent un chien ou un chat », selon la Facco

Comme récemment rapporté sur franceinfo, « 1 foyer sur 2 en France possède au moins un animal domestique ».

Selon le baromètre 2024 de l’animal de compagnie de la Facco, réalisé par l’institut Odoxa, « 55 % des Français possèdent un chien ou un chat, 30 % ont un chien et 39 % ont un chat ».

« L’âge, le territoire et la taille du foyer sont tout aussi déterminants : le profil des possesseurs de chats et surtout de chiens montre une spectaculaire corrélation, entre l’âge (plus on est jeune plus on en a), le territoire (plus on est rural versus urbain plus on en a) et la taille du foyer (plus on est nombreux plus on en a) », explique la Fédération des fabricants d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers.

En effet, les Français qui habitent en maison ou qui ont un jardin ou une terrasse sont 2 fois plus nombreux à posséder un chien ou un chat par rapport à « ceux qui habitent en appartement et/ou qui n’ont pas d’extérieur ».

Elle débourse jusqu’à 500 € par mois pour ses deux chiens

Les ménages français sont, par ailleurs, de plus en plus nombreux pour leurs animaux de compagnie. Ils dépensent « 107 € par mois en moyenne », révèle franceinfo.

Christina Nardy, propriétaires de deux chiens, avoue dépenser 500 € par mois pour Umi et Morris, soit 1/3 de son salaire.

« Je n’ai pas d’enfants(…)J’essaie de donner tout l’amour que j’ai à mes animaux« , raconte celle qui vit près de Paris.

Taxe sur les animaux de compagnie : à combien s’élèverait la facture ?

Ces propriétaires d’animaux de compagnie pourraient voir la facture grimper. Les rumeurs d’une taxe sur les chats et chiens vont bon train.

Le montant pourrait atteindre jusqu’à 100 € pour les chiens, chats et chevaux. Le tarif serait beaucoup moins élevé pour les poissons (1 €), les oiseaux ou les rongeurs.

Certains internautes laissent en effet entendre la mise en place de cette taxe sur les animaux de compagnie à l’échelle européenne : à combien sera la facture pour vous ?

Info ou intox ?

Rassurez-vous, une telle taxe n’est pas au programme pour la France. Cela n’empêche qu’elle existe dans d’autres pays européens, à l’instar d‘Allemagne où un impôt spécial sur les chiens est obligatoire. Son montant peut grimper jusqu’à 150 € par an.

Au Luxembourg, les propriétaires de chiens doivent s’acquitter d’une taxe annuelle d’environ 10 €.