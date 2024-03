Nouveau radar : attention, même en respectant la vitesse, vous risquez une amende ! La rédaction de CafeBagdad vous explique tout dans les prochaines lignes qui suivent…

Excès de vitesse : attention, ce nouveau radar qui arrive vous verbalisera même si vous respectez les limites

Un nouveau radar révolutionnaire débarque sur les routes et il a de quoi surprendre les automobilistes les plus prudents. Désormais, plus aucun écart ne sera toléré !

Même en respectant les limitations de vitesse, votre voiture peut vous faire flasher ! Ce n’est même pas la peine de regarder sur votre compteur de vitesse ! Détrompez-vous, il ne déraille pas. Le responsable de cette amende surprise pourrait bien être le bruit excessif de votre véhicule. Eh oui, vous avez bien lu.

Ce nouveau gendarme des routes baptisé le radar anti-bruit a une oreille particulièrement fine.

A quoi faut-il s’attendre concrètement ?

« A partir de 85 décibels« , l’amende tombe ! Doté d’une technologie de pointe, ce dispositif est capable de mesurer le niveau sonore des véhicules et de flasher ceux qui dépassent les limites autorisées.

Si ce nouveau dispositif fera le bonheur des riverains, les automobilistes ne le verront certainement pas d’un très bon œil, notamment ceux qui se prennent plaisir d’entendre leur moteur ronronner un peu fort.

Les modèles les plus bruyants, notamment ceux qui ont été trafiqués au niveau de l’échappement, sont les plus susceptibles d’être verbalisés.

Ces véhicules dans le viseur du dispositif.

Pour éviter de se faire verbaliser par le radar anti-bruit, il est important de respecter les limitations sonores. Pour rappel, « un véhicule homologué en France ne devrait pas dépasser les 80 décibels ».

Les limites sonores varient en fonction du type de véhicule et de la zone de circulation.

En général, les voitures ne doivent pas dépasser 74 dB(A) en agglomération et 80 dB(A) hors agglomération.

Ces radars ont d’ores et déjà été testés dans de nombreuses communes françaises, dont Paris et Nice. Ils ont une forme assez distinctive avec de grandes antennes.

Gare à la lourde amende de 135 euros !

La phase expérimentale étant concluante, les amendes vont pleuvoir. Dès le mois prochain, le radar anti-bruit de Bron sera opérationnel et les automobilistes qui ne respectent pas les limitations sonores risquent une amende de 135 euros. Elle peut-être minorée à 90 euros si elle est réglée dans les 45 jours.

Entretenez régulièrement votre véhicule. Pensez également à vérifier l’état de votre pot d’échappement. Ne soyez pas non plus tentés de modifier le système d’échappement de votre véhicule.