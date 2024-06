Les seniors ne sont pas les seules cibles privilégiées des escrocs, les automobilistes sont également dans leur viseur. Ces derniers s’exposent, eux aussi, à toutes sortes d’arnaques, dont une particulièrement qui fait des ravages en France. Résultat : des milliers de conducteurs se retrouvent avec des fausses amendes à payer.

publicité

Des dizaines de milliers d’automobilistes font les frais de cette redoutable arnaque, elle monte en puissance

Cette arnaque redoutable ne date pas d’hier. Mais malheureusement, le nombre des victimes ne cessent de grimper.

« Il y a encore une dizaine d’années, 13 000 cas étaient recensés chaque année par les forces de l’ordre. On est maintenant à plus de 22 000, une augmentation de plus de 60% », explique auprès de RTL, Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes.

Cette escroquerie porte le nom de « plaque fantôme » ou « plaque clonée« . À cause d’elle, de plus en plus d’automobilistes finissent avec un courrier de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

publicité

En quoi consiste cette arnaque à la doublette ?

Un courrier qui leur reproche une infraction et dont ils sont contraints de payer de leur poche. Et malgré eux, « c’est à vous (c’est-à-dire aux automobilistes victimes, NDLR) que les points de permis vont être retirés« , précise le site auto-moto.com.

Pour tenter de contenir ce délit, 40 millions d’automobilistes et le député de la Loire-Atlantique Luc Geismar souhaitent rendre obligatoire la présentation du certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que la pièce d’identité du conducteur « pour obtenir une plaque d’immatriculation« .

« L’absence de contrôle offre aux usurpateurs une liberté pour enchaîner les infractions »

La proposition de loi a d’ores et déjà été déposée le 11 avril dernier.

« Actuellement, n’importe qui peut acheter une plaque d’immatriculation dont le numéro correspond à un autre véhicule que le sien. L’absence de contrôle à l’achat offre aux usurpateurs une liberté totale pour enchaîner les infractions sans se préoccuper des sanctions« , déplore Luc Geismar.

Les victimes sont invitées à contester l’amende et à ne pas la payer. Pour cela, les automobilistes concernés doivent rédiger un courrier de contestation avec accusé de réception.

N’hésitez pas non plus à porter plainte. Déposez ensuite une demande de nouvelle plaque d’immatriculation auprès de l’ANTS.

L’objectif, conclut Pierre Chasseray, est de permettre « de poser un garrot afin de mettre fin à l’hémorragie de la ‘doublette’. Cette loi devrait éviter jusqu’à « 90 à 95% » des fraudes.

Pour l’association, cette loi prend tout son sens maintenant que « tous les contrôles routiers passent systématiquement par le numéro de plaque d’immatriculation, à l’image du contrôle lié à l’assurance du véhicule, suite à la suppression de la vignette en avril dernier. »