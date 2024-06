Le saviez-vous ? Les automobilistes qui écoutent de la musique au volant s’exposent à une amende, et pas des moindres ! Il ne faut surtout pas que vous soyez pris au dépourvu pendant que vous êtes au volant de votre voiture. On vous aide à y voir plus clair.

Ne faites surtout pas ça au volant de votre voiture, vous risquez une amende !

Et pourtant, de nombreux conducteurs ont encore cette habitude en 2024. En plus, les automobilistes ont tendance à monter le volume au maximum lorsqu’ils sont à bord de leur véhicule. Et c’est notamment là que ça pose souvent un problème.

Il n’existe certes pas d’article spécifique dans le Code de la route mentionnant l »‘interdiction de dépasser un certain niveau sonore » pendant que vous conduisez… Toutefois, si vous écoutez votre musique trop fort, les forces de l’ordre pourraient vous infliger une amende.

Mais que dit réellement la loi ?

Pour vous sanctionner, les autorités se reposent généralement sur l’article R412-6 du Code de la route stipulant que « Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables« , est-il souligné.

L’article mentionne par ailleurs l’obligation de « se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

Un volume sonore trop élevé peut vous empêcher d’entendre les signaux de la circulation (sirènes, klaxons,…). Combien risque l’automobiliste pris en flagrant délit ? Celui-ci peut en effet être « sanctionné d’une amende d’un montant forfaitaire de 35 € ».

« Les possibilités de se laisser entraîner sont bien réelles« , une experte décrypte

L’enquête DEKRA Automotive est parvenue à la conclusion que « les possibilités de se laisser entraîner par des rythmes rapides sont bien réelles », précise sa directrice générale, Karine Bonnet.

Les automobilistes peuvent avoir tendance à vouloir « appuyer plus fort sur la pédale d’accélérateur ».

« La musique est généralement un facteur d’amélioration de l’humeur, mais elle peut aussi réduire la vigilance au volant« , explique Karine Bonnet.

« 14 % des répondants reconnaissent que ça a un impact sur leur sécurité »

« À des niveaux de volume élevés, elle peut détourner l’attention des événements de la circulation, surtout si les chansons sont associées à des émotions et à des souvenirs personnels. D’ailleurs, 14 % des répondants reconnaissent que cette écoute musicale a un impact sur leur sécurité« , poursuit l’experte.