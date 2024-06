Ce panneau de signalisation vraiment pas simple à comprendre peut coûter jusqu’à 135 € d’amende à plusieurs usagers

Ce panneau de signalisation incompréhensible vous expose à une amende salée de 135 euros. Méfiez-vous ! Il concerne aussi bien les automobilistes et cyclistes.

Sécurité routière et Code de la route

« Conduire son véhicule, c’est se déplacer en s’assurant de respecter le Code de la route. Au volant, il faut savoir anticiper : regarder loin et être vigilant sur l’environnement périphérique ! », Peut-on lire sur le site de Stages récupération de points.

« Le Code de la route prévoit des sanctions pour le non-respect des règles de circulation. A chaque infraction correspond une contravention ».

Par rapport « à la gravité de l’infraction, une perte de points sur le permis de conduire peut accompagner l’avis de contravention », est-il indiqué.

Ces panneaux dont beaucoup de Français ne connaissent pas la signification…

Comme CafeBagdad vous le rapporte très régulièrement, de nombreux panneaux routiers sont encore méconnus des usagers de la route en France.

C’est le cas par exemple du panneau rond B9B montrant « un vélo sur fond blanc avec un contour rouge ».

Un autre d’entre eux, le panneau avec un piéton baptisé C13c. Il en existe toutes sortes de variantes dont le C13d.

Le vélo en plein essor dans l’Hexagone

Le vélo séduit de plus en plus de Français. Les résultats de l’enquête annuelle sur la pratique du vélo en France en 2023 ont été publiés par le ministère délégué chargé des transports le 14 mai 2024, « on constate une évolution positive de 48% de trajets vélos en 2023 par rapport à 2019« , indique vie-publique.fr.

« 16 millions de vélos ont été achetés depuis 2017, les vélos neufs se vendant davantage que les voitures neuves (2,7 millions contre 1,6 en 2021)« , est-il rapporté.

La cohabitation vélos-voitures n’est pas toujours une grande réussite. Et pour cause : chacun se croit dans son bon droit. Le Code de la route a beaucoup évolué pour tenter de s’y adapter.

Ce panneau de signalisation vraiment pas simple à comprendre peut coûter jusqu’à 135 € d’amende à plusieurs usagers

Pour cela, de nouveaux panneaux de signalisation ont fait leur apparition sur nos routes. C’est le cas du panneau B53, affichant un grand carré bleu à l’intérieur duquel se trouvent une voiture, un vélo et un piéton.

Dans le coin en bas à droite, est représenté un petit rond blanc avec écrit 20 à l’intérieur. Il est, par ailleurs, barré dans la diagonale par une large bande rouge traversant le cycliste et le piéton.

Ce panneau concerne tout autant les automobilistes, les cyclistes ainsi que les piétons. Il s’agit plutôt d’un « panneau de zone de rencontres en agglomération« , visant à permettre « de partager la chaussée. »

Tous les usagers peuvent donc circuler sur la chaussée, avec priorité absolue donnée aux piétons. La limitation de vitesse fixée à 20 km/h vaut pour tous les types de véhicules (voitures, taxis, bus, vélos…).

Le non-respect des règles de priorité est « passible d’une amende forfaitaire de 135 euros et d’un retrait de 4 points sur le permis de conduire ».