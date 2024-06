Les escrocs profitent de toutes les situations possibles pour se faire des victimes. À l’approche de la pause estivale, les sites web de voyage constituent, pour eux, une vraie mine d’or. Et pour cause : les vacanciers sont nombreux à faire leur réservation à l’avance. Pour cela, les voyageurs sont souvent amenés à communiquer des informations sur leur carte de crédit ou de télécharger une pièce d’identité. Une experte de chez Booking.com tire la sonnette d’alarme sur l’explosion des arnaques autour des voyages. Ses conseils pour se protéger.

publicité

« Entre 500 et 900% d’augmentation » : Booking.com avertit contre l’explosion des escroqueries liées aux voyages

L’IA générative n’a contribué qu’à favoriser ces arnaques, dénonce Marnie Wilking, cheffe de la sécurité Internet de la plate-forme de réservation d’hôtels Booking.

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont en fait les frais. « Depuis un an et demi, toutes industries confondues, on constate une augmentation de 500 à 900% des attaques, notamment de phishing, dans le monde entier », expliquait l’experte chez Booking durant la conférence technologique Collision à Toronto.

Pourquoi ce boom ?

« Bien sûr, nous avons eu du phishing depuis l’aube de l’e-mail, mais la hausse a commencé peu de temps après le lancement de ChatGPT », fin 2022, souligne la responsable de la sécurité de l’information.

publicité

« Les attaquants, révèle-t-elle, utilisent certainement l’IA pour lancer des attaques qui imitent les e-mails bien mieux que tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent », a-t-elle déclaré.

S’il était plus facile avant de détecter les escroqueries (fautes d’orthographe, incohérence, fautes de grammaire, mauvaise construction), cela est rendu difficile avec le développement de l’intelligence artificielle.

Sans compter le fait que les arnaqueurs peuvent aujourd’hui « travailler plusieurs langues » grâce aux outils d’IA générative.

Avec quelle stratégie les entreprises tentent-elles de stopper cette arnaque ?

Pour y remédier, de nombreuses entreprises, dont Booking utilisent des outils d’intelligence artificielle pour limiter cette « prolifération de fausses propriétés sur les plates-formes publiées à un prix bien en deçà du marché », peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

« Nous avons mis en place des modèles d’intelligence artificielle pour détecter ces arnaques et soit les empêcher dès le début, soit les supprimer avant qu’il n’y ait de réservations », assure Marnie Wilking.

Cette étape supplémentaire qui trouve toute son utilité

L’experte recommande de s’inscrire à l’authentification à deux facteurs lorsque vous surfez sur internet.

Outre le nom d’utilisateur et un mot de passe, cette mesure vous poussera à vérifier votre identité par le biais d’un facteur supplémentaire (via un code à usage unique envoyé à votre téléphone ou généré par une application d’authentification).

« Je sais que cela peut être un peu pénible à mettre en place » mais cette étape « reste de loin le meilleur moyen de lutter contre le phishing et le vol de données d’identification », précise Booking.