Depuis la suppression de postes aux Finances publiques, la CGT pointe la hausse du nombre d’erreurs causées par l’intelligence artificielle, en défaveur des contribuables. Pensez à vérifier tous vos biens pris en compte par le fisc, il peut vous faire payer une taxe foncière pour une piscine que vous n’avez pas ! Cela arrive dans 30% des cas. Plus de détails dans nos prochaines lignes.

Le pari sur Albert, « ce n’est pas gagné selon la CGT » !

S’il est censé ( Albert, l’IA souveraine de l’Etat, NDLR) « simplifier les procédures, raccourcir les délais, sécuriser les réponses… Ce n’est pas gagné selon la CGT Finances publiques 13« , comme relayé par La Provence.

« L’algorithme confondait les aires de stationnement pour les handicapés et certaines bâches d’agriculteurs avec des piscines !« , révèle Philippe Laget, secrétaire départemental CGT finances publiques.

Et pour cause, explique-t-il, le fisc utilise « un algorithme qui analyse des photos aériennes en se basant sur la couleur de l’eau ». Mais il n’est pas sans limites.

« Si la couleur de l’eau d’une piscine ne correspond pas au ’bon’ bleu, indique-t-il, le robot ne la détecte pas« .

Vérifiez votre taxe foncière : les outils automatiques du fisc font des erreurs dans leurs détection de piscines

Ce n’est pas tout ! Cet outil du gouvernement ne serait même pas capable de différencier un bassin démontable d’une piscine en dur.

« La consigne, précise le syndicaliste, étant d’imposer en cas de doute, il y a au moins 30 % d’erreurs« , estime-t-il.

Aujourd’hui, déplore-t-il, »les nouveaux logiciels ne sont plus testés avant d’être mis en service, ce sont des prototypes qui essuient les plâtres, en situation réelle ».

« Le stock de réclamations en ligne s’élevait à plus de 30 000 requête »

« En juin dernier, chiffre la CGT, le stock de réclamations en ligne adressées au cadastre s’élevait à plus de 30 000 requête(…) À la demande de la direction, tous les courriers de plus de six mois ont été supprimées ! », ajoute Philippe Laget.

Il revient à chaque contribuable de démontrer que le fisc s’est trompé dans le calcul de la taxe foncière. Restez vigilants pour ne pas payer plus que vous ne devez.

« La colère et l’agressivité des particuliers ne cessent de croître face à la dématérialisation des démarches »

« La colère des particuliers ne cesse de croître, les gens sont excédés par la dématérialisation des démarches et les non réponses de l’administration. Et puis, il y a tous ceux qui ne savent pas comment s’y prendre (pour faire une réclamation, NDLR). »