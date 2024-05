Découvrez comment percevoir une retraite sans avoir travaillé

Une personne qui n’a jamais travaillé tout au long de sa vie peut-il prétendre au versement d’une retraite ? On vous fait le point ici.

En France, la retraite repose « sur la redistribution des cotisations encaissées par les actifs » que les retraités touchent sous forme de pensions.

Trois niveaux de répartition sont en place, à savoir le régime de base obligatoire, le régime complémentaire, et enfin le régime facultatif regroupant l’épargne retraite collective ou individuelle.

Normalement, pour prétendre à une retraite, la personne concernée doit avoir cotisé.

Peut-on tout de même se voir attribuer une retraite si l’on a jamais travaillé ? Si la réponse est évidemment non, certains motifs suffisent à justifier le droit à cumuler des trimestres gratuits.

Minimum vieillesse

Les personnes qui n’ont jamais travaillé peuvent prétendre à L’Allocation de solidarité aux personnes âgées. Cet ex minimum vieillesse leur garantit de bénéficier d’une pension minimale pour vivre.

Y ont droit toutes personnes qui n’ont pas acquis les droits nécessaires à l’obtention de l’assurance vieillesse de la Sécurité sociale à condition d’avoir au moins 65 ans, ou 62 ans en cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail.

Il faut par ailleurs être en droit de prouver sa résidence régulière en France.

En outre, la personne doit avoir des ressources ne dépassant pas 1 012,02 euros pour une personne seule, et 1 571,16 euros pour un couple.

Pension de réversion

Les personnes mariées dont le partenaire est décédé peuvent bénéficier d’une pension de réversion, soit le pourcentage de la retraite revenant à leur conjoint ( 54 % de son montant, sans prendre en compte des majorations de retraite (majoration pour enfants, pour conjoint, etc.).

Ce montant peut être majoré de 10 % pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants.

Le demandeur de la pension de réversion devra non seulement avoir 55 ans ou plus; Avoir été marié et justifier de ressources respectant le plafond fixé.

AVPF

Il existe également une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) rattachant le parent qui n’a jamais travaillé au régime général de retraite.

Le parent peut prétendre à une rente vieillesse s’il a cessé de travailler pour prendre en charge un enfant non admis en internat, avec un taux d’incapacité d’au moins 80 %, et qui a moins de 20 ans. Le parent est donc affilié à l’AVPF au titre du proche aidant.

Si cette décision a été prise afin de s’occuper de ses enfants, la personne a droit à l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou alors le complément familial.

Si vous n’avez pas pu travailler pour s’occuper d’un parent handicapé ou une personne ayant un lien de parenté avec le conjoint reconnu invalide à 80 % ou plus, vous recevez un versement calculé selon la base du SMIC brut de l’assurance vieillesse des parents au foyer.