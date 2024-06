Les 12 Coups de midi : Émilien se confie sur ce qu’il prévoit de faire avec ses gains

Émilien est désormais à la tête d’une cagnotte dépassant le million d’euros, le jeune champion dévoile sur ce qu’il compte faire de ce gain. Ses confidences.

Ce job d’été d’Émilien avant le jeu de TF1

L’étudiant en Histoire de 21 ans continue de « faire sauter la banque« , affirme le présentateur du jeu culte de TF1. Émilien est à plus de 1 181 121 euros de gains (avec vitrine de cadeaux).

Si le petit ami de Jessica avait l’habitude de prendre des petits boulots chaque été afin de supporter le financement de ses études, Émilien changerait de ses habitudes.

Cet été, le champion n’aura pas besoin de travailler. Mieux, il pourra même s’offrir des vacances reposantes avec sa compagne.

Interviewé par Jean-Luc Reichmann, l’originaire de Vendée expliquait ce à quoi il s’adonnait durant ses jobs d’été.

« J’ai eu à travailler dans des briocheries où j’ai mis des brioches en cartons, puis des cartons sur des palettes« , raconte le N°1 des 12 Coups de midi.

« Je vis avec l’argent de mes saisons et des bourses »

« Vous avez fait les quatre saisons avec nous. Je vais vous appeler Vivaldi », commentait, avec humour, l’animateur de TF1. « Ou alors le pizzaiolo« , ajoute le Maitre du midi depuis septembre 2023.

S’il devait travailler pour se faire un peu d’argent, c’est tout simplement parce que « Je n’ai pas de moyens immenses, je vis avec l’argent de mes saisons et des bourses », révélait Émilien auprès de Télé-Loisirs.

Ce projet avec sa compagne Jessica.

Avec la coquette somme qu’il a réussi à accumuler dans sa cagnotte, comment Émilien envisage-t-il aujourd’hui à dépenser son argent ?

« C’est un peu la même réponse depuis le jour 1 quand on me pose cette question, j’ai un peu de mal à y réfléchir, je n’ai pas pris le temps d’avoir du recul sur ce qu’il se passe, sur les gains accumulés. Mais ce qui est sûr c’est qu’on va profiter des voyages qui ont été gagnés avec les étoiles mystérieuses », répondait-il au micro de PurePeople.

Il n’a même pas une envie « folle » à vouloir réaliser à tout prix. « J’ai tout ce qu’il faut et plus encore. Je n’ai besoin de rien et envie de rien« , assurait-il.

« Je crois que j’ai été élevé comme ça, à faire attention. Je n’ai qu’une paire de chaussures à 30 €. J’ai juste acheté la même paire que j’avais avant. Pas besoin de chaussures à un prix affriolant pour marcher ».

« On réfléchit un petit peu, confiait-il très récemment au sujet de ses gains…mais avec une somme comme ça, ça peut permettre dans quelques années d’investir dans un logement et d’avoir un chez-soi qui puisse nous appartenir », Conclut-il.