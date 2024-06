Ce téléspectateur impatient de voir Emilien, le plus grand champion des 12 Coups de midi, quitter le jeu. Jean-Luc Reichmann vend la mèche…

Emilien est devenu le plus grand maître de midi

Ce lundi dernier, l’actuel Maître de midi a détrôné Bruno Hourcade. Emilien est donc désormais le plus grand maître de midi de l’histoire du jeu culte de TF1.

Le Vendéen de 21 ans a dépassé ce 3 mai 2024, le nombre de participation de Bruno (égal à 252). Une prouesse qui n’a pas laissé insensible l’animateur des 12 Coups de midi.

« Dans un premier temps, nous avons affaire à un étudiant, à un garçon qui pourrait être banal. On se rend compte que plus le temps avance, plus il a le physique d’un marathonien ! », admettait Jean-Luc Reichmann.

« Nous ne l’avions pas du tout vu venir ! »

« Nous ne l’avions pas du tout vu venir !, assurait le compagnon de Nathalie Lecoultre. C’est une super surprise de se dire qu’une personne aussi jeune peut tenir aussi longtemps, avec toutes ses connaissances, son endurance et son intelligence », poursuit le présentateur, visiblement impressionné.

« C’est un exemple pour les jeunes qui se disent que c’est impossible de devenir millionnaire comme ça (…) pour les téléspectateurs ça pourrait être eux, un fils ou même un petit-fils« , se réjouit Jean-Luc Reichmann.

« Il est encore fébrile sur l’humain »

« La confiance morale et humaine s’est créée entre nous tous. Il est arrivé dans un monde qu’il ne connaît pas. À la base, il a demandé des bourses pour aller à Toulouse avec sa petite amie, pour étudier. C’est vrai qu’il est encore fébrile sur l’humain, parce qu’il reste un grand timide qui se réfugie derrière son smartphone, son ordinateur ou sa console, comme n’importe quel jeune d’aujourd’hui », en disait-il plus au sujet de leur relation.

Les 12 coups de midi : ce téléspectateur de TF1 qui va être ravi de l’élimination d’Émilien

Si Emilien est plus que jamais à son aise sur le plateau des 12 Coups de midi, cela n’empêche pas qu’un téléspectateur s’impatiente déjà de son départ de l’émission.

Jean-Luc Reichmann a dans la foulée expliqué pourquoi en effet son élimination va faire le bonheur d’un téléspectateur ou d’une téléspectatrice de son jeu… Tout simplement, poursuit-il, « grâce à la cagnotte commune ! »

Il faut savoir qu’à chaque fois que le jeune candidat parvient à faire gonfler sa cagnotte, une partie est directement placée dans cette cagnotte commune, qui s’élève déjà à plus de 1,2 million d’euros le 10 mai dernier.

Le jour où le petit ami de Jessica quittera Les 12 Coups de midi, la moitié de cette somme reviendra d’office au téléspectateur qui a « envoyé un SMS pour participer au tirage au sort ! »