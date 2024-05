Les 12 coups de midi : Bruno pas content de passer le flambeau du numéro 1 à Émilien ?

Bruno Hourcade suit chaque jour sur le plateau des 12 coups de midi la performance d’Émilien, l’actuel champion du jeu. À deux doigts de perdre le titre du plus grand maître de l’émission de TF1, « Fifou Dingo » a livré une longue confidence sur son futur successeur : « C’est quand même très… »

Le record de tous les records signé Bruno Hourcade

Il y a trois ans de cela, Bruno Hourcade a accompli ce que tout le monde pensait impossible : battre tous les records des jeux télévisés.

En seulement quelques mois, il a réussi non seulement à rester le plus longtemps possible avec 252 participations dans les 12 coups de midi, mais aussi à gagner la plus grosse d’argent en empochant un chèque de 1 026 107 euros.

Devenu numéro un au classement des plus grands maîtres de midi, derrière Éric et Christian Quesada, on pensait également qu’il le serait pour bien longtemps… Jusqu’à ce qu’un certain Émilien fasse son apparition.

Émilien défie tous les pronostics…

Depuis sa première participation dans le jeu, le 25 septembre 2023, Émilien multiplie ses performances. Et jour après jour, le jeune homme d’à peine 21 ans enchaîne les victoires, gonfle sa cagnotte avec les découvertes d’étoiles mystérieuses.

Fort de ses 219 participations avec 959 794 euros de gains, Émilien se rapproche pas à pas, mais assurément de la première marche du podium.

Bruno pas prêt de passer le flambeau du numéro 1 à son futur successeur, Émilien ?

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, Bruno Hourcade, bien conscient de passer bientôt le flambeau, ne cache pas son admiration vis-à-vis de son futur successeur.

« C’est un parcours incroyable… Émilien a énormément de qualités« , confiait l’auteur de Moi, millionnaire ? : comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé dans les colonnes de Voici.

« J’ai fait le même parcours, poursuivait le champion, mais on ne peut pas durer autant sans être organisé, sans se donner à fond là-dedans« .

Cette déclaration forte de Bruno en faveur d’Émilien : « Je lui souhaite de… »

Et le plus difficile dans tout cela, c’est l’endurance, car « il faut résister à la fatigue, au stress. On ne s’en rend pas compte parce que souvent les gens nous disent que nous ne sommes pas à l’usine« , a-t-il souligné.

« Mais c’est quand même très harassant, il y a de la pression, de l’enjeu tout le temps« , a-t-il ajouté.

Et de réitérer : « C’est complètement incroyable. C’est un parcours incroyable. Et de conclure : « je lui souhaite de devenir numéro 1 et de résister encore une fois le plus longtemps possible à tout ce qui va arriver« .

Une déclaration qui va ravir Jean-Luc Reichmann et ses millions de fans…