Les 12 coups de midi : Émilien décroche sa 7e Étoile mystérieuse et se retrouve au coude-à-coude avec Éric et Quesada

Émilien a signé un nouvel exploit dans les 12 coups de midi le mercredi 27 mars 2024 en décrochant sa 7e Étoile mystérieuse. Déterminé pour le podium au classement des plus grands champions de l’émission animée par Jean-Luc Reichmann, le jeune homme de 21 ans se retrouve déjà au coude-à-coude avec Éric et Quesada, respectivement deuxième et troisième.

Émilien entre dans l’histoire des 12 coups de midi…

L’actuel Maître de midi, Émilien, continue à faire parler de lui. De retour sur le plateau hier, le mercredi 27 mars, le jeune étudiant en Histoire n’a pas laissé un suspense aux fidèles téléspectateurs de la Une quant à l’issue du jeu.

Magistral dès la première question posée par Jean-Luc Reichmann lors de la première manche, il termine la compétition en signant un nouveau coup de maître.

Lors du « coup fatal« , le compagnon de Jessica, sans trembler, remporté une cagnotte de 10 000 euros.

Les 12 coups de midi : Émilien décroche enfin son 7e Étoile mystérieuse

Devant la fresque, avec une dernière case dissimulant la partie supérieure du visage de la célébrité, Émilien a exposé devant le maître de cérémonie sa logique.

« Elle a reçu un oscar pour The Reader et elle joue Rose dans Titanic« , analysait-il en se référant à deux des indices présentés sur l’écran géant, après avoir soumis le nom de la comédienne britannique Kate Winslet.

Après avoir essayé sans succès les noms d’Uma Thurman, Tom Hanks, Julien Courbet et Eva Green, la dernière supposition du jeune homme s’est révélée être la bonne.

« C’est dingue. 21 ans seulement » : Jean-Luc Reichmann est aux anges !

Le compagnon de Nathalie Lecoultre qui vouait déjà une certaine admiration à l’encontre de son jeune champion depuis sa première victoire le 25 septembre 2023 n’a pas caché sa joie.

« Ce n’est pas possible ! C’est dingue. 21 ans seulement« , s’était-il écrié, le sourire aux lèvres.

Submergé par une forte émotion, les yeux embués de larmes, le jeune champion est resté muet, incapable d’articuler le moindre mot. C’est dans cet état qu’il a décidé de se diriger vers une vitrine de cadeaux plutôt inhabituelle.

« Au début, il y avait l’aspirateur, et maintenant, c’est le petit cheval« , a enchaîné le présentateur en taquinant son petit protégé.

Émilien dans le top 4 au classement des plus grands maîtres de midi, derrière Éric et Quesada

Émilien, après la découverte de sa septième étoile mystérieuse se trouve à un pas du podium des plus grands maîtres de midi, juste derrière Éric et Christian Quesada.

Bruno : 1 026 107 euros de gains et cadeaux (252 participations) Éric : 921 316 euros de gains et cadeaux (199 participations) Christian Quesada : 809 392 euros de gains et cadeaux (193 participations) Émilien : 815 841 euros de gains et cadeaux (185 participations)