Émilien (Les 12 coups de midi) : submergé par son cauchemar, il prend une décision radicale : « Je ne porterai plus de… »

Dès son entrée sur le plateau des 12 Coups de midi le mardi 7 mai dernier, Émilien, toujours secoué par son cauchemar de la veille, n’a pas manqué de le partager avec Jean-Luc Reichmann. Prêt à tout pour conserver son titre de maître de midi, le jeune homme éviterait bien une chose tout au long de son aventure…

Émilien (Les 12 coups de midi) prêt à tout pour dépasser Bruno…

Présent sur le plateau des 12 coups de midi pour la 225e fois le mardi 7 mai 2024, Émilien s’est livré dans une confidence peu ordinaire.

Se livrant corps et âme pour le jeu, le jeune homme de 21 ans, en quête de devenir le plus champion de midi à la place de Bruno Hourcade, avait même passé toute une nuit en rêvant du plateau qu’il connaît désormais par cœur.

Un rêve qui ne présage rien de bon ?

Dans cette scène qui l’a complètement submergé, le compagnon de Jessica rêvait qu’il se faisait éliminer bien avant d’atteindre son objectif de devenir le numéro un du jeu méridien de TF1.

Ne voulant pas encore céder sa place, le jeune étudiant en Histoire a donc pris une grande décision de peur que son cauchemar ne se réalise.

« Je me mets à rêver de l’émission… »

Dès le retour du jeune prodige des 12 Coups de midi à l’antenne, sa mine n’a pas échappé à Jean-Luc Reichmann, réputé pour avoir l’œil affûté.

« Entre les nuits, je me mets à rêver de l’émission, voire à en cauchemarder un peu parfois« , a-t-il avoué. « Je me voyais jouer et je me suis vu perdre« , précisait-il.

Et d’ajouter : « Je m’étais habillé en rouge dans mon cauchemar, je suis passé au rouge et j’ai perdu« , encore sous le choc. « Je me suis vu perdre« , réitérait-il.

« J’ai passé toute la nuit à ruminer cela »

Un terrible rêve qu’Émilien, qui tient beaucoup d’aller au bout de son aventure, n’a pas pris à la légère. « J’ai passé toute la nuit à ruminer cela« .

Même si cela pourrait être attribué à la fatigue due au rythme soutenu des tournages ou simplement à la peur de perdre dans le jeu, compte tenu de l’enjeu financier, le maître de midi a poussé le bouchon trop loin en allant jusqu’à éviter de porter cette couleur de vêtement.

« Pour conjurer le sort, je me suis dit que je ne porterai plus de rouge sur le plateau »

Ce même jour, le mardi 7 mai 2024, Émilien est sorti victorieux avec une cagnotte de 968 844 euros, se rapprochant doucement, mais sûrement, du million d’euros.