La baisse des taux directeurs « pourrait accélérer le mouvement de baisse des taux de crédit » débutée plusieurs mois déjà, explique sur franceinfo, Sandrine Allonier, analyste spécialisée dans l’immobilier.

Que signifie la baisse des taux directeurs par la BCE ?

La baisse des taux directeurs « signifie que les banques vont elles-mêmes pouvoir emprunter l’argent qu’elles vont prêter moins cher(…) Elles vont aussi être moins rémunérées pour l’argent qu’elles vont placer à la BCE« .

Immobilier : Bonne nouvelle pour ceux qui ont un projet, le taux sur 20 ans poursuit sa baisse en juin !

« Donc, précise-t-elle, ça veut dire qu’elles auront plus intérêt à le prêter qu’à le laisser dans l’institution. Ça va faire plus de liquidité dans l’économie, mais également un argent qui coûtera moins cher. Donc pour ceux qui ont des projets immobiliers, c’est en effet une très bonne nouvelle« , Assure-t-elle.

« En ce moment, on emprunte en moyenne à 3,70% sur 20 ans. Mais en fin d’année 2023, c’était plus de 4,5%. En fin d’année, on pourrait redescendre à 3 %.« , analyse-t-elle.

« ll faut que les vendeurs baissent leurs prix puisqu’on a des prix qui sont encore largement trop élevés par rapport à la capacité d’emprunt des Français », ajoute Sandrine Allonier.

A quoi s’attendre concrètement ?

« Une baisse des taux de 0,5%, pour un couple qui gagne 4 200 € par mois de revenus, c’est 10 000 € de capacité d’emprunt de regagner. », explique l’expert.

Des taux à 1%, « c’est quasiment impossible », estime Sandrine Allonier. Si ce scénario a eu lieu, c’est notamment « parce qu’on était post-Covid, avec une politique du « quoi qu’il en coûte ». Les taux de la BCE étaient à l’époque négatifs. Aujourd’hui, ils restent aux alentours de 4%. Des taux de crédit avantageux et raisonnables, c’est aux alentours de 2,5 ou 3%. Mais, on n’a pas encore de visibilité ».

En juin, le nouveau taux immobilier sur 20 ans affiche une valeur moyenne en baisse en comparaison à mai dernier.

Idem pour le meilleur taux sur cette durée, « passé de 3,60 % à 3,50 % », selon le courtier Empruntis.

Les taux immobiliers en ce moment

Selon le baromètre des taux immobiliers du courtier, « les crédits sur 15 et 20 sont en recul de 10 points de base, quand les taux immobiliers sur 7, 10 et 25 ans ne perdent que 5 points de base ».

« Les taux proposés aux meilleurs profils sont également en baisse de 5 points de base sur 10 et 15 ans, et de 10 points de base sur 20 et 25 ans ».

Les nouveaux taux immobiliers de juin 2024 Durée d’emprunt Taux du marché et variation en points de base Meilleur taux et variation en points de base 7 ans 3,60 % (- 5 pdb) 3,00 % (stable) 10 ans 3,60 % (- 5 pdb) 3,10 % (- 5 pdb) 15 ans 3,70 % (- 10 pdb) 3,30 % (- 5 pdb) 20 ans 3,80 % (- 10 pdb) 3,40 % (- 10 pdb) 25 ans 3,95 % (- 5 pdb) 3,50 % (- 10 pdb) Afficher moins

*Taux fixes moyens hors assurance et selon profil, communiqués par nos partenaires bancaires au 05/06/2024 et comparés aux taux établis au 06/05/2024.

« Si votre dossier présente des atouts comme un reste à vivre important, il est peut-être temps d’en reparler à votre courtier !« , Recommande Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis.