Découvrez sans plus attendre les 8 astuces les plus efficaces pour réduire ou supprimer votre taxe foncière pour ne plus la payer du tout ! De nombreux Français n’ont en pas encore connaissance. On vous aide à y voir plus clair.

Taxe foncière : 8 astuces pour la réduire drastiquement ou ne plus la payer du tout

Situation 1

Des techniques légales qui gagnent à être connus des propriétaires… Les individus qui font construire leur logement (constructions nouvelles (maison d’habitation) ou reconstructions ) « sont exonérés de taxe foncière durant les deux ans » qui suivent la fin des travaux de construction.

Situation 2

Cette exonération peut aller jusqu’à 15 ans pour les logements construits avec un prêt HLM ou financé à au moins 50% par des prêts aidés.

Situation 3

Les propriétaires peuvent aussi être exonérés de taxe foncière si leur bien destiné à la location est vacant de manière involontaire pendant au moins trois mois.

Situation 4

Par ailleurs, « les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées(ASPA), de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou de l’ANAH » y ont droit, et ce, sans tenir compte du montant de leurs revenus.

Situation 5

Si vous êtes âgé de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition N, vous pouvez bénéficier d’une exonération pour votre habitation principale, indique le site des impôts.

« Le montant de votre RFR de N-1 ne doit pas dépasser un certain plafond précisé à l’article 1417-I du CGI. Il est fixé par un arrêté publié chaque année. »

En 2024, il est fixé à 12 455 € pour la 1ère part, plus 3 326 € pour chaque demi-part supplémentaire. Les limites de revenus à ne pas excéder dépendent du nombre de parts retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Part(s) Métropole Guadeloupe, Martinique et Réunion Guyane et Mayotte 1 12 455 euros 14 739 euros 15 409 euros 1,25 14 118 euros 16 499 euros 17 530 euros 1,5 15 781 euros 18 259 euros 19 651 euros 1,75 17 444 euros 19 922 euros 21 314 euros 2 19 107 euros 21 585 euros 22 977 euros 2,25 20 770 euros 23 248 euros 24 640 euros 2,5 22 433 euros 24 911 euros 26 303 euros 2,75 24 096 euros 26 574 euros 27 966 euros 3 25 759 euros 28 237 euros 29 629 euros ½ part supplémentaire 3 326 euros 3 326 euros 3 326 euros ¼ part supplémentaire 1 663 euros 1 663 euros 1 663 euros

Source : www.impots.gouv.fr

Situation 6

Les propriétaires « qui ajoutent une pièce à leur maison, une dépendance, un garage ou une piscine » peuvent, eux aussi, avoir droit à « une exonération de taxe foncière sur ces agrandissements, pendant deux ans ».

Situation 7

« Le dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties, s’applique aux propriétaires âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente est inférieur à la limite de l’article 1417-I du CGI », ajoute le site des impôts.

Situation 8

Ce dégrèvement bénéficie aussi à ces mêmes personnes « lorsqu’elles sont hébergées durablement dans une maison de retraite », à moins que le bien « qui constituait leur résidence principale reste libre de toute occupation ».