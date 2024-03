Ce site web permet de repérer les vendeurs immobiliers désespérés et de dénicher les meilleures affaires ! Explications.

Immobilier : Découvrez ce site web qui permet de repérer les vendeurs désespérés

Vous êtes à la recherche d’une bonne affaire immobilière ? Alors, ne cherchez plus ! Ce site web révolutionnaire est fait pour vous. Visitez-le dès aujourd’hui pour découvrir les meilleures offres immobilières du moment ! Il vous fera non seulement économiser du temps mais aussi (et surtout)… De l’argent.

Fini les recherches interminables et les négociations difficiles ! Grâce à cet outil, vous pourrez identifier les vendeurs immobiliers en situation de désespoir et profiter de biens sous-évalués, des prix négociables… Des opportunités uniques vous y attendent !

Dénicher la perle rare immobilière s’apparente souvent à un parcours du combattant, surtout lorsque vient le temps de négocier avec le vendeur. Mais un outil méconnu du grand public pourrait bien changer la donne : un robot capable de faire chuter la valeur du bien visé. CafeBagdad vous en dit plus.

Plus qu’un simple moteur de recherche, cette extension disponible pour Firefox et Chrome est l’allié idéal pour tout potentiel acheteur. Son fonctionnement est simple : il regroupe les annonces immobilières publiées sur plusieurs sites (selon leur date de publication) et permet de suivre l’évolution du prix de chaque bien.

En quelques clics, vous obtenez des renseignements « pour une annonce repérée directement sur les grands portails immobiliers ».

« Si le prix a baissé plusieurs fois, dites-vous qu’il peut encore être négocié », explique Alexandre Cordani, conseiller immobilier et fondateur de la plateforme de formation Secrets.immo.

A l’inverse, ajoute ce professionnel qui connaît bien le site, « Si le prix n’a jamais baissé au bout d’un an », cela vous en dit également beaucoup sur vos chances de négociation… Il faut croire que le vendeur n’est visiblement pas pressé.

Savoir identifier les vendeurs pressés peut effectivement faire toute la différence lors de la négociation. C’est là qu’intervient cet outil capable d’identifier même les annonces « clairement qualifiées d’urgentes par leur vendeur, soit (parce que) le site a identifié dans le contenu, des termes habituellement utilisés dans le cas de ventes contraintes ou urgentes (divorce, mutation, succession, etc.) ».

Son nom ? Castorus. Pour voir l’historique d’une annonce, cliquez sur « Voir toutes les options de recherche » disponible directement sur la page d’accueil. Ensuite, indiquer l’adresse Internet de l’annonce dans le champ « Historique d’une annonce ».

Pour Alexandre Cordani, cette plateforme gratuite est devenue incontournable dans son travail. Il l’utilise au quotidien « pour faire des estimations auprès des propriétaires ».

Seul bémol…

Petit hic : le changement de numéro de mandat de vente. Il arrive qu’une agence immobilière bascule un bien « d’un mandat exclusif à un mandat simple. » Nouveau mandat, nouveau numéro… « Le bien apparaîtra comme une nouvelle annonce » et l’historique des prix effacé. L’astuce imparable des vendeurs pour dissimuler les baisses de prix.