Voici la hausse mécanique de la taxe foncière 2025

Taxe foncière 2025 : votre facture va grimper, découvrez la hausse mécanique prévue pour l’année prochaine. On vous donne plus de détails dans nos prochaines lignes.

Voici la hausse mécanique de la taxe foncière en 2025

« La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Vous y êtes soumise si vous êtes propriétaire (ou usufruitier) d’un bien au 1er janvier », précise le site economie.gouv.fr.

Comme rappelé dans les colonnes de MoneyVox, les bases locatives avaient augmenté « de 3,4%, 7,1% puis 3,9% » respectivement en « 2022, 2023 et 2024 ». C’est cette hausse des bases de calcul qui a conduit l’envolée de l’impôt foncier.

Pour l’année 2025, la base locative de tous les biens immobiliers fera l’objet d’une progression beaucoup plus modérée.

« Le taux de hausse nationale de la base de calcul de la taxe foncière 2025 s’élèvera à +1,7% » selon les données définitives portant sur l’inflation de novembre 2024 publiées par L’Insee.

Mais ce chiffre ne concerne pas tout le monde. Il faut savoir que le montant final de votre taxe foncière dépendra également de la décision de votre commune.

En effet, les municipalités ont la possibilité d’augmenter le taux d’imposition lié à cet impôt local. « Le taux d’imposition est voté au sein de chaque collectivité territoriale », peut-on lire sur le site du Ministère de l’Économie.

En 2023, 16% d’entre elles ont déjà choisi cette option. Une large majorité de communes ont toutefois « misé sur la stabilité de leurs taux ».

Cette hausse de 1,7% est indexée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), un indicateur européen proche de l’inflation « classique ».

C’est cet IPCH, mesuré en novembre, qui sert chaque année à réévaluer la valeur locative de votre bien, et donc à calculer votre taxe foncière. À noter que l’IPCH (1,7%) est légèrement supérieur à l’inflation française (1,3%).

Ce petit cadeau qui devrait privilégier les agriculteurs

Le projet de loi de finances 2025 avait prévu une bonne nouvelle pour les agriculteurs, du moins pour 400 000 d’entre eux… Une baisse de 30% de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties, affectés à l’exploitation agricole.

Cette mesure, qui aurait dû entrer en vigueur en 2025, pourrait finalement ne pas voir le jour suite à la censure du gouvernement Barnier.

Le but, explique Charles de Courson, est « de rendre le portage du foncier agricole (c’est-à-dire la propriété de terres agricoles) plus attractif et de réduire les impôts de production supportés par les exploitants agricoles ».