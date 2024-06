JO Paris 2024 : cette nouvelle signalétique sur les routes franciliennes que les automobilistes doivent connaître

La signalétique pour les « voies olympiques » s’étendent sur 185km autour de Paris. Elle envahit peu à peu les autoroutes franciliennes. Vous n’aurez plus bientôt le droit de circuler sur certaines voies. On vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Des nouvelles voies réservées aux acteurs des JO

Comme énuméré sur le site de la chaîne d’information continue BFM TV, les « voies olympiques« actives à compter du 15 juillet 2024 sont « réservées aux véhicules accrédités pour le transport des acteurs des Jeux Olympiques, aux véhicules des délégations officielles, aux véhicules de secours et de sécurité, aux taxis et aux transports en commun ».

A quelques mois du début de l’évènement, elles commencent d’ores et déjà à prendre place sur les autoroutes franciliennes.

Comme nous pouvons déjà le constater dans certains secteurs, ces voies montrent la présence de panneau mentionnant « les dates auxquelles elles seront actives« . En outre, il y a également un marquage « 2024 Paris » sur les axes.

Installées sur la voie de gauche, ces voies amputent les automobilistes non-autorisés d’un couloir de circulation. Beaucoup s’inquiètent déjà de l’apparition d’embouteillanges monstres sur certaines axes qu’ils empruntent.

« Ça va être dur pour aller travailler, pour circuler… On va s’adapter, on n’aura pas le choix », déplore un conducteur au micro de BFM TV.

« Est-ce qu’on va rester en région parisienne? On n’est pas sûrs. Est-ce qu’on va utiliser l’autoroute? On n’est pas sûrs... », ironise un autre.

« Ça nous embête nous, parisiens qui faisons des allers-retours pour le travail… », ajoute encore un automobiliste.

Pour éviter de se retrouver dans des bouchons interminables, Jean-André Lasserre, président de la FCPE 75, recommande « d’anticiper » en recourant aux « outils qui ont été développés » spécialement pour les JO permettant aux usagers de « déterminer quel est le bon moment pour se déplacer ».

Quelles portions d’autoroutes concernées ?

Sur l’autoroute A4, notamment entre Porte de Bercy et Collégien, ce dispositif s’appliquera du 15 juillet au 13 août pour les JO Paris et du 30 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques.

La circulation classique se limitera à seulement trois voies ( contre quatre habituellement).

Ces voies olympiques concerneront par ailleurs « une partie de trois autres autoroutes dans les deux sens de circulation: l’A1, l’A12 et l’A13 ».

Elles vont aussi être installées sur une partie du périphérique de la porte de Vanves à la porte de Bercy ainsi que sur le boulevard circulaire.

Des radars de contrôle installés partout pour les contrevenants

Les automobilistes qui continueront à emprunter une voie olympique sans autorisation risquent une amende salée de 135 euros.