Attention aux détenteurs de cartes bancaires hors Visa ! Les Jeux Olympiques de Paris 2024 imposent des restrictions de paiement. Découvrez si votre carte est compatible.

JO 2024: mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont une carte bancaire hors Visa

Pour assister aux Jeux Olympiques de Paris cet été, oubliez votre Mastercard et préparez votre Visa. Anticipez pour éviter toute mauvaise surprise. En effet, seul Visa, partenaire historique officiel des JO, sera accepté comme moyen de paiement dématérialisé dans les points de vente officiels de boissons, nourriture et souvenirs.

Présent aux Jeux Olympiques depuis 1986 et premier partenaire mondial du Comité International Paralympique depuis 2002, « Visa aborde les Jeux de Paris 2024 en habitué », rapporte L’Équipe le 6 mars dernier.

Charlotte Hogg, Directrice générale Europe depuis 2017, aborde cet événement avec un enthousiasme contagieux. En tant que partenaire mondial du CIO jusqu’en 2032, Visa « devra fournir l’ensemble des services de paiement sur tous les sites des Jeux ».

Un défi de taille, mais loin d’être abstrait. A l’instar des boutiques Paris 2024, les cartes Visa et les espèces seront les seuls moyens de paiement acceptés pendant l’événement.

Quelles alternatives pour les principaux intéressés ?

Les spectateurs détenteurs de cartes bancaires Mastercard, American Express ou autres devront donc opter pour le paiement en espèces.

« Il y aura une soixantaine de distributeurs de billets sur tous les sites », confie Charlotte Hogg. Une autre alternative consiste à choisir une carte Visa prépayée, disponible sur place en version physique ou dématérialisée via une application dédiée.

Des achats possibles même hors des sites de compétition.

Cette dernière version vous permettra d’effectuer des achats y compris hors des sites de compétition, comme une carte bancaire classique.

4.500 terminaux dans tout l’Hexagone selon Charlotte Hogg.

4500 terminaux de paiement vont être déployés par l’entreprise, selon Charlotte Hogg.

“Nous mettons en place 4.500 terminaux [dans toute la France]. Le stade de Lyon a par exemple 280 points de paiement différents”, donne-t-elle plus de détails, avant d’ajouter qu’un millier de personnes au moins seront présentes à Paris pendant les Jeux pour accompagner les visiteurs sur ces questions.

« Les terrasses estivales pourront ouvrir jusqu’à minuit, au lieu de 22h, durant les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, rapporte franceinfo.

« Quand on dit que les Jeux olympiques doivent être une fête, la fête ça ne s’arrête pas à 22h pour les touristes et les Parisiens surtout durant l’été. On préfère que les clients, que les nombreux touristes qui vont être là, les supporters des JO soient chez nous, dans nos terrasses et qu’on fête ensemble les médailles françaises », se réjouit Frank Delvau, le patron de l’Umih Paris Île-de-France. « C’est une grande satisfaction après une période compliquée pour le secteur de la restauration », souligne-t-il.