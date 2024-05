En raison d’un bug informatique sur le site des impôts, certains contribuables ont droit à un délai supplémentaire d’une semaine. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes.

Impôts 2024 : une semaine de plus pour ces contribuables, découvrez si vous êtes concerné

Alors que leur déclaration de revenus devait se terminer ce jeudi 23 mai minuit, les usagers des départements N°1 à 19 ainsi que les non-résidents se sont retrouvés bloqués au moment de remplir leur formulaire.

En sont concernés aussi bien les artisans, les médecins, les commerçants, que les agriculteurs.

« Je n’arrive pas à faire la déclaration d’impôts. À partir de l’annexe, après avoir coché revenu non commerciaux professionnels, ça bloque. », commente un internaute avant qu’un autre ajoute :

« Le site impots.gouv présente un énorme bug. Il est impossible depuis jeudi (soit le 16 mai dernier) de faire la déclaration d’impôts avec la case ‘revenus professionnels non commerciaux’ cochée. On ne peut passer à l’étape suivante. », peut-on lire des commentaires pris en pêle-mêle sur le réseau social X.

« Des dizaines de milliers de contribuables » concernés par la panne.

Comme précisé dans les colonnes du Parisien, « des dizaines de milliers de contribuables » ont été victimes de cette panne. Qui sont les principaux concernés ?

Les professionnels concernés sont tous assujettis « aux régimes d’impositions BA (bénéfices agricoles), BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou BNC (bénéfices non commerciaux) ».

Ces contribuables ont tous été amenés à cocher les cases « revenus agricoles », « revenus industriels et commerciaux professionnels » et « revenus non commerciaux professionnels ».

A partir de là, ils ont été bloqués au point de ne pas pouvoir aller plus loin dans leur déclaration.

« J’ai immédiatement saisi la DGFIP afin qu’une tolérance soit mise en place »

« Tout est mis en œuvre pour corriger ce dysfonctionnement », réagissait la DGFiP sur un bandeau lisible sur le site impots.gouv.fr. Dès le lendemain, le bug a été corrigé.

« Le bug informatique du site impots.gouv ne doit pas pénaliser les contribuables disposant de BIC ou BNC. J’ai immédiatement saisi la DGFIP afin qu’une tolérance soit mise en place jusqu’au 30 juin prochain pour les contribuables concernés« , déclarait sur X Cécile de Saint Michel.

Ce nouveau délai obtenu pour les résidents des départements concernés

« Les usagers des départements 1 à 19 et non résidents ayant éprouvé des difficultés à déclarer leurs revenus professionnels de type BNC et BIC bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 mai prochain pour effectuer leur déclaration de revenus« , précise impots.gouv.fr. Cela équivaut à une semaine supplémentaire.