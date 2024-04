Les choses se durcissent… Mauvaise nouvelle pour ces contribuables ! Le fisc garde un œil sur toutes ces personnes en lien avec ces 12 pays ! Vous pouvez être concernés ! CafeBagdad vous donne plus de détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Augmenter la pression sur les fraudeurs »

Le fisc serre la vis. Des moyens de plus en plus importants sont aujourd’hui déployés par le gouvernement pour lutter contre la fraude.

« Nous préférons augmenter la pression sur les fraudeurs, plutôt qu’augmenter les impôts sur les Français», déclare sans ambages le Premier ministre Gabriel Attal avant de rappeler que le nombre de contrôles fiscaux a augmenté de 25% par rapport à l’année dernière et celui des perquisitions fiscales a progressé de 30%, relaie le journal Le Figaro.

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces milliers de contribuables

Certains résidents en France vont commencer à être surveillés par l’administration fiscale. Ce sont des milliers de contribuables qui sont susceptibles d’être concernés cette année.

Le 20 février dernier, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a en effet dévoilé la liste noire des pays qui n’ont pas accepté de coopérer avec l’UE.

Contrôle : tous ces contribuables dans le collimateur du fisc à partir de cette année, ils courent un risque

Peu importe la raison pour laquelle vous y voyagez (professionnelle, visites familiales, etc.), toute personne habitant en France qui se rend régulièrement dans l’un des 12 pays de cette black-list sera désormais dans le collimateur du fisc.

Même les Français qui y ont vécu sont dans le viseur. Il en va de même pour ceux qui y ont de la famille. Le dossier de la personne suspectée sera passé au peigne fin.

Ce n’est toutefois pas le seul moyen dont dispose la DGFIP pour mettre la main sur ces individus. Il mise sur la dénonciation faites par les aviseurs fiscaux.

En outre, l’usage d’une carte bancaire étrangère en France suffit à attirer le fisc sur vous. L’administration va fouiller vos éventuels comptes à l’étranger non déclarés.

Des enquêtes fiscales et pénales, ainsi qu’une collecte des informations sur les fraudeurs peuvent avoir lieu. Il y aura même recoupement d’informations de fichiers.

Quels sont alors ces pays qui posent problème ?… Les Samoa américaines, Fidji, Russie, Panama, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Guam, Palaos, Samoa, Trinité-et-Tobago, Îles Vierges américaines et Vanuatu.

Ces pays retirés de la black-list depuis cette année

Depuis 2024, les Seychelles, Bahamas, Belize et les Îles Turks-et-Caicos ne sont plus considérés comme étant « des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ».