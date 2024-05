Pouvez-vous en l’espace de 12 secondes chrono, résoudre cette expression mathématique avec brio ? Découvrons-le ensemble. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Testez votre vitesse et votre précision avec ce défi mathématique : pouvez-vous le faire en moins de 12 secondes ?

Pensez-vous avoir de l’habilité avec les chiffres et tout ce qui touche le domaine des maths ? Si la réponse est oui, ce défi est l’opportunité idéale pour vous de prouver vos compétences en mathématiques.

Cet exercice ne met pas uniquement à l’épreuve votre capacité de calcul, mais également votre pensée logique et analytique. Si vous êtes partant(e), découvrez cette nouvelle expression mathématique 5×{6+[3×(4+2)]−(8−3)}.

Comment allez-vous faire avec ces crochets ronds, crochets et accolades ? Parviendrez-vous à bien appliquer les règles mathématiques acquises depuis ? C’est le moment de vous tester.

Le compte à rebours est lancé !

Prenez votre chronomètre et mettez-le en marche. 12 secondes pour actionner vos neurones ! 12… 11…10…9…8…7…6…5…4…3…2…1

Le temps est écoulé. Alors ? Vous en êtes-vous bien sorti ? Vérifions-le avec la solution présentée ci-dessous. Pour résoudre l’expression donnée, il faut suivre pas à pas l’ordre des opérations (PEMDAS/BODMAS).

En quoi consiste la règle PEMDAS ?

PEMDAS signifie parenthèses, exposant, multiplication, division, addition et soustraction. Cet acronyme rappelle qu’il faut débuter les opérations mathématiques en résolvant les parenthèses, puis passer aux exposants ou aux racines, puis à la division ou à la multiplication, et enfin à l’addition/soustraction.

La division et la multiplication sont regroupées et peuvent ainsi être effectuées dans n’importe quel ordre. Idem pour l’addition et la soustraction.

Ainsi lorsque vous êtes en face d’une équation mathématique comportant plusieurs opérations, on utilise le PEMDAS. Comme ici, les parenthèses viennent en premier donc il faut commencer par là.

Néanmoins, il faut savoir qu’il existe différents types de parenthèses: ( ), { } et [ ]. Peu importe leur forme, gardez à l’esprit qu’ils ont la même signification. Elles existent uniquement pour aider à distinguer les équations.

Pour vous faciliter la tâche, simplifiez tout d’abord les parenthèses. S’il y a lieu, résolvez tous les termes exponentiels.

Puis, passez à la multiplication ou division (de gauche à droite) avant d’effectuer des additions et des soustractions (de gauche à droite).

Et la solution est…

Calculez la valeur entre parenthèses : (4+2) 4+2=6. Puis, multipliez le résultat par 3 : [3×6] 3×6=18.

Ajoutez 6 au résultat : {6+18} 6+18=24 avant de soustraire la valeur entre parenthèses : (8−3) 8−3=5. Terminez ensuite l’opération avec l’accolade : {24−5} 24−5=19.

Multipliez ensuite les opérations à l’intérieur des agrafes par 5 : 5×19=95, ce qui nous donne finalement le résultat final qui est 95. Avez-vous réussi ? Si oui, grand bravo à vous.

Si ce n’est pas le cas, exercez-vous avec nos tests disponibles depuis ce site web.