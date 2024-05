Prêt pour un nouveau challenge ? Si oui, la rédaction vous a déniché un casse-tête qui va faire travailler vos méninges ! On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Défi mathématique : Identifiez la valeur des formes géométriques, vous avez 30 secondes

Dans ce défi mental, votre mission consiste à déterminer la valeur des formes géométriques en l’espace de 30 secondes seulement. Pensez-vous avoir les compétences nécéssaires pour réussir ce défi ? Découvrons-le ensemble.

Pour cela, il faut expressément passer par une méthode de réflexion latérale. Ce défi est l’occasion de mettre à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes.

Ce genre d’énigme est spécialement conçu pour développer la pensée critique, stimuler l’esprit analytique et la créativité. Prêt à mettre votre intelligence à l’épreuve ? C’est parti ! La rédaction de CafeBagdad vous souhaite bon courage.

publicité

Le compte à rebours est lancé !

Mettez votre chronomètre en marche……… Tic Tac, Tic Tac….. Le temps est écoulé.

Parviendrez-vous à identifier la valeur de chacune des formes et aussi, à calculer la somme de celles-ci ? Vérifiez votre solution à la nôtre.

Passons à la solution du casse-tête…

Pour cela, commençons par déterminer la valeur du carré vert foncé, du triangle rouge ainsi que du cercle jaune.

21 ÷ carré vert foncé x carré vert foncé = 21

2 triangles rouges ÷ 6 = 3

cercle jaune + triangle rouge ÷ cercle jaune = 6

carré vert jaune + cercle jaune + triangle rouge = ?

Si vous avez réussi le challenge, vous devez avoir trouvé carré = 7, triangle = 9 et cercle = 3. Si l’on passe au vérification, vous pouvez en déduire que c’est exact. Et pour cause :

21÷7×7 = 21

18÷6 = 3

3+9÷3 = 6.

Et si vous découvrez maintenant la solution finale ?

Par conséquent, la somme de l’équation finale nous donne 7+3+9 = 19. Alors ? Êtes-vous parvenu à relever le challenge ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations. Dans le cas contraire, ne vous faites pas non plus de soucis.

Pour développer vos capacités cognitives, sachez qu’il est possible de vous entraîner régulièrement depuis notre site web : tests visuels, défis mathématiques, puzzles d’allumettes, recherche du nombre manquant ou recherche de l’intrus ou encore des jeux de différences.

Si le défi vous a plu, n’hésitez pas à le partager à votre famille ainsi qu’à vos amis pour comparer vos performances entre vous.

De plus, ce genre de jeu de réflexion aide à améliorer votre concentration. Vous aurez aussi tendance à vous adapter plus facilement face aux divers circonstances de la vie en mobilisant quotidiennement votre pensée latérale.

Et si vous découvrez maintenant la réponse en image (pour une meilleure compréhension). La voici :