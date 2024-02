Saurez-vous résoudre cette suite logique ? Testez votre QI avec ce casse-tête mathématique et découvrez si vous êtes un as en maths ! Seuls les plus habiles pourront trouver la solution en un temps record. La rédaction de cafebabel.fr vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Trouvez la suite logique à ce casse-tête énigmatique : 224 = 24, 136 = 16, 802 = 82, alors 679 = ?

Vous avez probablement rencontré des énigmes mathématiques dans le passé, mais celle-ci est spécialement conçue pour mettre à l’épreuve votre pensée logique et votre capacité à repérer des modèles. La question est simple en apparence, mais sa réponse nécessite une analyse minutieuse et créative.

Nous avons une série de chiffres : 224, 136, 802. Chaque nombre est suivi d’un autre nombre plus petit.

Pour résoudre ce casse-tête, vous devez découvrir la logique qui régit cette séquence pour pouvoir trouver la réponse pour 679. Parfois, la solution ne saute pas aux yeux et nécessite un peu de persévérance et de patience. Aussi, prenez votre temps.

Examinons chaque nombre de la série :

Pour 224, le nombre suivant est 24.

Pour 136, le nombre suivant est 16.

Pour 802, le nombre suivant est 82.

Voici la méthode à suivre pour trouver la réponse.

Après une analyse minutieuse, nous réalisons que la logique derrière cette série repose sur la suppression du chiffre du milieu dans chaque nombre pour obtenir le deuxième chiffre.

Dans 224, le chiffre du milieu est 2. En le supprimant, nous obtenons 24.

De même, dans 136, le chiffre du milieu est 3. En le supprimant, nous obtenons 16.

Enfin, dans 802, le chiffre du milieu est 0. En le supprimant, nous obtenons 82.

Découvrez maintenant la solution en image.

Maintenant armés de cette observation, appliquons la même logique à 679 :

Le chiffre du milieu est 7. En le supprimant, nous obtenons 69. Aussi simple que cela ! En suivant ce modèle, la réponse finale n’est nul autre que : 679 = 69.

La rédaction vous propose de découvrir la solution en images :

Bravo à tous ceux qui ont relevé le défi…

Avez-vous réussi l’énigme mathématique ? Si oui, félicitations à vous. En effet, seules des personnes dotées d’un certain sens de l’observation peuvent trouver la réponse correcte à ce test QI énigmatique.

Ce casse-tête illustre parfaitement comment la résolution de problèmes mathématiques peut nécessiter une pensée créative et une approche non conventionnelle.

Si vous n’avez pas réussi à résoudre l’énigme mathématique, ne vous découragez pas. Ce type de casse-tête exige une réflexion poussée. Si vous souhaitez améliorer vos compétences en résolution de problèmes, continuez à pratiquer et à vous exercer avec différents types de challenges.