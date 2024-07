Amoureux des défis : prêt(e) pour relever ce challenge pas comme les autres ? Si vous êtes partant(e), c’est parti ! La rédaction vous décrypte tout dans cet article.

Pouvez-vous trouver la solution à ce test mathématique en 7 secondes ?

Cette énigme est tout ce qu’il y a de plus parfaite pour exercer son intelligence. Pour parvenir à la solution de celle-ci dans le délai imparti, vous devez démontrer toutes vos capacités.

Alors, pensez-vous pouvoir le faire en l’espace de 7 secondes chrono ? Si vous vous considérez comme un as en mathématiques, ce jeu de réflexion ne sera pour vous qu’un simple jeu d’enfant.

Et si vous vous mettiez enfin ? Donnez-nous votre aval pour lancer le compte à rebours. L’expression mathématique à résoudre est la suivante 760÷40×5+3.

Un dernier conseil pour la route : mettez-vous en mode concentré(e). Il le faut ! 7 secondes, c’est assez court ! (du moins, pour le commun des mortels !)

Pourquoi un entraînement cérébral ?

Ce casse-tête vous fait non seulement réfléchir, mais c’est aussi, pour chaque participant, l’occasion de faire preuve de ses compétences en résolution de problèmes.

Les exercices mentaux du genre sont, par ailleurs, extrêmement bénéfiques pour améliorer ses capacités cognitives.

Vous aurez tout à y gagner en vous offrant un peu d’entraînement cérébral ! Vous aurez stimulé vos neurones. Le saviez-vous ? Ils ne demandent que cela !

Notre cerveau, ne l’oublions pas, a été fait pour penser. Il est indispensable de l’utiliser pour (et non uniquement de le gaver de toutes sortes d’informations, NDLR).

Partant (e) ?

Alors ?………………………… Prêt(e) ? Si oui, votre temps commence maintenant.

7… 6… 5… 4… 3… 2… 1

Votre temps est écoulé.

Et la solution est…

Sans plus attendre, vérifions votre réponse à la nôtre. La résolution de ce défi nécessite de suivre l’ordre des opérations, généralement mémorisé par le fameux acronyme PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

En suivant cet ordre, tous les calculs sont effectués correctement et le résultat devrait être unique.

Étape 1 : commençons par la division 760 ÷ 40.

760 ÷ 40 = 19

Étape 2 : Ensuite, multipliez le résultat de la division par 5.

19 x 5 = 95

Étape 3 : Enfin, ajoutons 3 au résultat de la multiplication.

95 + 3 = 98

Par conséquent, le résultat final à l’expression 760 ÷ 40 x 5 + 3 est 98. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le challenge.

Si ce n’est pas votre cas, pensez à vous exercer régulièrement pour améliorer vos performances et habituer vos neurones à travailler en temps record.

Si vous voulez prendre part à d'autres défis aussi bons que celui-ci, toute une liste vous attend sur notre site.