Dans ce casse-tête, faites bouger deux allumettes seulement pour faire le nombre le plus élevé possible. Seuls les génies y arriveront ! L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Les jeux de défis gagnent en popularité sur le web.

Les défis et les jeux de réflexion ont eu le vent en poupe sur Internet et les réseaux sociaux au cours de ces dernières années. C’est non seulement un moment de détente pour les utilisateurs mais surtout un moyen d’entraînement cérébral.

Il faut être un as en mathématique pour pouvoir résoudre ce casse-tête d’allumettes qui s’avère bien plus complexe qu’il n’y paraît. Il faut être familiarisé avec les bonnes techniques et les concepts mathématiques appropriés pour trouver la solution.

Ce défi est d’ailleurs digne d’un test QI. Ces exercices mentaux mesurent non seulement l’intelligence générale, mais également votre capacité à résoudre des problèmes complexes. Ils font notamment appel à la pensée logique.

Défi cérébral : déplacer deux allumettes pour atteindre le nombre le plus élevé

La tâche ici consiste à utiliser 2 allumettes pour atteindre le nombre le plus élevé possible. Vous devez en effet réorganiser les 18 correspondances qui forment le nombre 308 et trouver le nombre le plus élevé possible.

La réussite de ce challenge demande une concentration profonde. Vous devez bien analyser le problème, organiser les informations disponibles et réfléchir à la meilleure stratégie à adopter.

Force est de constater que cette énigme à allumettes n’est pas donnée. Elle a un niveau de difficulté plutôt élevé par rapport aux autres défis cérébraux auxquels nous avons l’habitude de proposer sur le site.

Toutes nos félicitations à tous ceux qui ont réussi à résoudre le problème. N’oubliez pas : vous avez uniquement le droit de faire deux mouvements et deux seulement…

Et si vous découvrez maintenant la réponse en images ?

Sans plus attendre, découvrons la réponse ensemble. Pour faciliter la compréhension, l’équipe rédactionnelle vous propose la solution en images :

Un test pas comme les autres…

Et voilà ! Alors ? Est-ce exactement la même que la vôtre ? Si oui, encore une fois, grand bravo à vous. Chapeau ! Ce n’est pas évident !

Dans le cas contraire, il n’y a pas matière à s’inquiéter. Vous aurez simplement besoin de plus de tests. Et n’oubliez pas, si vous souhaitez continuer à vous amuser en faisant des défis, le site cafebabel.fr met à votre disposition toute une panoplie de challenge à relever. Pas de risque de s’ennuyer.