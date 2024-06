Et si vous faites fonctionner vos méninges avec cette nouvelle énigme où il faut identifier le nombre manquant en seulement 12 secondes ? Pensez-vous pouvoir relever le défi ? Si oui, c’est parti !

Êtes-vous assez rapide pour relever ce nouveau défi ?

Ce jeu de réflexion met à l’épreuve vos compétences mathématiques mais aussi, votre vitesse de rapidité. Comme toujours, vous devez faire hyper vite pour trouver la solution exacte sans faire d’erreur.

Prêt pour actionner vos neurones ? Si oui, trouvez le nombre manquant de cette énigme mathématique

Partant(e) pour vous attaquer à ce défi ? Si la réponse est oui, votre temps commence maintenant.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes…………..3 secondes… 2 secondes… 1 seconde

Le temps est déjà écoulé.

Êtes-vous assez intelligent pour comprendre la logique derrière cet entraînement cérébral ?

La résolution de ce défi nécessite réflexion ainsi qu’un sens d’analyse. Seuls ceux qui ont un QI élevé peuvent réussir ce challenge dans le délai imparti.

Voyons si vous étiez à la hauteur de cette énigme ? La rédaction vous propose de découvrir la solution juste après.

Vous devez choisir le plus grand facteur du nombre en partant du haut dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. À partir de là, nous pouvons déterminer le nombre manquant pour le dernier triangle.

Et si vous découvrez maintenant la réponse en image à ce challenge ?

Le plus grand facteur de 15 est 5. Le plus grand facteur de 12 est 6. Le plus grand facteur de 18 est 9. Alors, le nombre manquant est donc 569.

Pour une meilleure compréhension de la réponse, découvrez la réponse en image ci-dessous :

Vous l’aurez compris ? Dites-nous comment vous avez trouvé ce challenge mathématique ? Ce défi vous a-t-il plu ? Nous espérons que oui.

Pour nos lecteurs et lectrices qui ont relevé le challenge, la rédaction vous envoie une salve d’applaudissements. Encore toutes nos félicitations.

Si jamais, vous n’avez pas réussi dans l’intervalle de temps donné, pas de raison de vous décourager. Vous n’êtes pas le/la seul(e) à être dans cette situation.

Pour vous améliorer, n’hésitez pas à vous tester avec d’autres défis du genre (ou autres). Vous pouvez commencer par les niveaux faciles avant de passer au niveau difficile.

Vous devez en effet éduquer votre cerveau à travailler quotidiennement. Il a besoin d’être constamment sollicité pour développer les compétences cognitives. La pire chose qui peut lui arriver, c’est de ne pas être assez utilisé pour penser !

À la prochaine pour de nouveaux défis !