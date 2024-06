Avis à tous ceux qui souhaitent acquérir une pergola pour embellir leur extérieur et s’assurer de se mettre à l’ombre en cette saison estivale ! Cet indispensable de l’été parfait pour votre terrasse est vendu à prix compétitif chez Ikea. Une bonne affaire à saisir. N’attendez pas trop longtemps, il ne risque pas d’en avoir pour tout le monde. CafeBagdad vous donne son descriptif complet.

publicité

Ikea : Procurez-vous d’urgence cette pergola à prix imbattable chez le géant suédois pour vous protéger de la chaleur cet été

Elle fera un déco parfait pour votre extérieur. Nul doute que cette pergola vendue par Ikea en séduira plus d’un.

Si vous craignez qu’elle ne s’harmonise pas à votre décor, pas de soucis. Le géant de l’ameublement a déjà pensé à tout. Elle a été conçue pour aller avec n’importe quel style.

Comme précisé sur le site d’Ikea, la pergola HAMMARÖN est disponible en plusieurs coloris standard, à savoir le gris-beige/beige-gris foncé.

publicité

Cette structure avec une toile repliée fait 300 cm de longueur et 300 cm de largeur pour une hauteur de 222 cm. Son poids est égal 275 g/m².

Elle est suffisamment large pour offrir « un bel espace sous lequel installer votre mobilier de jardin« , assure le géant suédois.

« Parfait pour créer un coin confortable en extérieur, en étant protéger du soleil« , peut-on y lire.

« Le rapport qualite/prix est imbattable, se réjouit un consommateur satisfait. La pergola est très grande et de bonne facture. La visserie est faite pour supporter les conditions extérieures et ne rouille pas« .

Des retours positifs…

« Le montage a 2 personnes est obligatoire comme mentionné et reste assez simple en prenant bien son temps. Le petit plus: le fait de pouvoir acheter une toile supplémentaire. Ravi de mon achat ».

Les avis portant sur le produit vont tous dans ce sens. « Le tissu constitue une très bonne protection contre les rayons ultraviolets du soleil », est-il précisé.

Cet atout qui vous poussera à l’acheter illico

En effet, comme indiqué par Ikea, « il affiche un facteur de protection UPF (Ultraviolet Protection Factor) de 25+, ce qui signifie qu’il filtre près de 96% des rayons ultraviolets ».

Elle est facile d’entretien étant donné que « le tissu est amovible et peut être lavé à la machine. » De plus, « la toile solide résiste à la décoloration pour conserver sa couleur plus longtemps ».

Elle est dotée d’une poignée permettant à la tonnelle de s’ouvrir et de se fermer rapidement.

« La structure en acier peint époxy est solide et résistante à l’usure« , est-il décrit. Son prix ? 299 € seulement !

Une toile de remplacement disponible pour profiter plus longtemps de l’installation.

Mieux encore, se réjouissent plusieurs consommateurs, il est possible (pour ceux qui le souhaitent) de s’offrir une autre toile, « la toile HAMMARÖN, vendue séparément ».