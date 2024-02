Besoin de plus d’espace dans votre salle de bains ? Pas de panique ! Ikea vole à votre secours avec ce meuble parfait pour tout ranger et ce, aussi petit que soit votre pièce. En plus, il est très design. Difficile d’y résister. On vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

publicité

IKEA lance le meuble idéal pour tout ranger dans les petites salles de bains

Si vous cherchez à optimiser de l’espace dans votre petit chez vous, Ikea ne manque jamais d’astuces pour vous sortir de la situation. Le géant suédois est d’ailleurs réputé pour être l’enseigne reine des astuces pour gagner de la place chez soi.

Nous avons déniché une énième preuve avec ce meuble de rangement parfait pour les mini salles de bains. Vous pourrez non seulement embellir votre intérieur, mais surtout gagner de la place. La bonne affaire !

Attendez de voir le prix de cette pépite… Vous n’allez certainement pas dire non ! Une chose est sûre : vous ne serez pas la seule ! Ce meuble de rangement va être victime de son succès.

publicité

Un modèle qui cartonne chez le géant de l’ameublement suédois.

Son nom ? Il s’agit de la petite armoire à structure rectangulaire du modèle LILLTJÄRN / SKATSJÖN. Elle va juste en dessous du lavabo grâce notamment à sa petite taille.

Elle est idéale pour accueillir vos affaires, aussi bien les serviettes, les peignoirs et autres accessoires de bain. Notons que ce meuble Ikea est composé de plusieurs étagères facilement accessibles. Il a été pensé pour rendre votre vie douce.

Côté design, ce meuble n’a rien à envier. Ikea a mis les bouchées doubles en l’équipant de deux portes coulissantes, ce qui permet de garder vos affaires à l’abri des regards des visiteurs. Pratique, non ?

Il dispose de 4 pieds solides. On apprécie d’ailleurs sa structure robuste qui à coup sûr traversera les années sans broncher. C’est un bon investissement qui vous suivra un bon bout de temps. Concernant ses dimensions, il fait 35 cm de profondeur et 45 cm de largeur.

« Idéal et spacieux ».

« La surface mate du meuble de salle de bain apporte une touche de calme«, précise IKEA. « Idéal pour les petites salles de bain. L’élément lavabo nécessite peu de place, mais il est suffisamment spacieux pour que vous puissiez y ranger vos flacons et vos serviettes ».

Un prix réduit…

« Chaque fois que vous ouvrez votre robinet, vous économisez à la fois eau et énergie grâce à l’aérateur qui évite toute utilisation d’eau superflue«, vante le géant de l’ameublement.

Si le meuble coûtait initialement 91 euros, vous pouvez désormais le trouver à 87 euros.