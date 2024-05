Parviendrez-vous à trouver la solution à cette énigme mathématique en moins de 15 secondes? Ce test va mettre à l’épreuve votre vitesse de rapidité et votre sens d’analyse. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Oser faire usage de la pensée latérale.

Attention, ce casse-tête mathématique n’a rien de simplissime. Ne le sous-estimez surtout pas. Assurez-vous d’en faire un examen attentif pour ne pas que certains détails ne vous échappent.

Seuls les plus perspicaces trouveront la solution dans le délai imparti. Pour trouver la bonne réponse, il faut avoir l’esprit critique et d’analyse. Sa résolution nécéssite de passer par la pensée non conventionnelle.

En effet, vous devez mobiliser la partie la plus créative de votre esprit. Ce test mathématique est notamment conçu pour stimuler votre esprit et améliorer vos aptitudes.

Si besoin est, n’hésitez pas à sortir de vos sentiers battus. Toutefois, rassurez-vous : cette expression arithmétique est de difficulté moyenne. Il est parfait pour tester vos compétences en calcul.

Êtes-vous prêt à vous mettre à l’épreuve ? Découvrez à quel point vous êtes bon en mathématiques avec ce nouveau défi

En outre, ce test est idéal pour affiner vos compétences mathématiques puisqu’il vous permet de mieux comprendre les procédures de solution.

Il offre aussi l’occasion de vous rafraîchir la mémoire sur des principes mathématiques de base que vous aurez quelque peu (peut-être) oublié.

(3+2)×[4²−(6÷3)]+{8−(5−1)}

Votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

Alors ? Avez-vous réussi le challenge dans le laps de temps préalablement fixé pour résoudre ce problème ? Si oui, bravo. Passons maintenant à la solution pour vérifier votre réponse.

Et si vous découvrez maintenant la solution ?

Commencer par effectuer les calculs à l’intérieur des parenthèses: 4² est égal à 4 x 4 = 16. Puis, 6 divisé par 3 est égal à 2.

Pour vous faciliter la tâche, réécrivez l’équation avec les valeurs simplifiées: (3+2)×(16-2) + {8-(5-1)}.

Résolvons maintenant l’addition et la soustraction entre parenthèses:

(3+2): 3 ajouté à 2 est égal à 5

(8-(5-1)) est égal à 8 – 4 = 4.

Réécrivez une fois de plus l’équation avec une simplification supplémentaire:

5×(16-2) + {4}

Procédez ensuite à la multiplication: 5 x 14 = 70. Ce qui nous amène à la réponse finale de 70 + {4} = 70 + 4 = 74.

La solution attendue à (3+2)×[4²−(6÷3)]+{8−(5−1)} est donc 74. Est-ce la même que la vôtre ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations !

Si au contraire, vous ne l’avez pas trouvé, ne vous inquiétez pas. Essayez de passer en revue les étapes pour mieux les cerner.

Entraînement cérébral+++

Une fois que vous ayez compris le principe, il ne vous restera plus qu’à travailler votre vitesse d’analyse. Avec plus d’entraînement, vous devez vous améliorer.

Si vous avez aimé ce challenge, partagez-le avec vos proches et invitez-les à participer au défi.