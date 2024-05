Serez-vous réellement capable de résoudre ce problème sans tomber dans le piège en seulement 15 secondes ? On vous décrypte tout.

Nouvelle journée. Nouveau défi. Êtes-vous d’humeur à stimuler vos neurones ?

Cette nouvelle énigme a été spécialement conçue pour ceux qui aiment se creuser les méninges. Beaucoup ont abandonné face à ce challenge. Ce test va effectivement vous demander de solliciter vos connaissances en mathématiques.

Petit conseil : ne sous-estimez pas aussi vite le problème sinon ça risque d’être un vrai « problème » pour vous ! Seule une poignée de gens ont réussi ce casse-tête dans le délai imparti.

Cet entraînement mental stimule à la fois vos fonctions cognitives et développe vos capacités de résolution de problèmes. Pensez-vous être capable de résoudre ce défi en moins de 15 secondes ?

Casse-tête mathématique : défi à résoudre pour les amoureux des chiffres

Si vous vous sentez prêt(e), mettez votre chronomètre en marche. Laissez votre cerveau se mobiliser, et passez ce test mathématique au peigne fin [40 + 225 : (5^2 – 10)^2 + (8 : 2) + 1]. Pouvez-vous déterminer cette énigme avant que le temps ne s’écoule ?

Tic Tac… Tic Tac ! Mesdames et messieurs, l’heure des révélations a sonné ! Alors ? Alors ? Comment ça a été pour vous ? Est-ce bon ? Si vous pensez que oui passons à la réponse !

Passons maintenant à la solution du test !

La résolution de ce test repose sur la règle de priorité mieux connue sous le sigle PEMDAS.

Il s’agit du moyen mnémotechnique qui permet de se souvenir par quelle opération mathématique faut-il commencer : Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction ; multiplication et division sur un même niveau, tout comme addition et soustraction.

Lorsqu’une équation mathématique est composée de plusieurs opérations, on applique la règle PEMDAS. Il existe de nombreux types de parenthèses: ( ), { } et [ ] mais elles gardent tous la même signification. Elles existent uniquement pour faciliter la compréhension.

Étape 1 : [5^2 – 10 = 25 – 10 = 15]

[15^2 = 225]

[40 + 225 : 225 + (8 : 2) + 1]

Étape 2 : [225 : 225 = 1]

[40 + 1 + (8 : 2) + 1]

Étape 3 : [8 : 2 = 4]



Étape 4 : [40 + 1 + 4 + 1 = 46]

Que celui qui a trouvé lève la main 🙂

Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Les tests de mathématiques développent notamment vos capacités de raisonnement.

Si vous souhaitez continuer à vous améliorer vos compétences, n’hésitez pas à relever d’autres challenges.

Si en revanche, vous avez échoué, ne vous découragez pas. Un entraînement cérébral régulier devrait vous aider à gagner en performance.