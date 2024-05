Serez-vous capable de résoudre ce casse-tête qui sent bon la période hivernale en l’espace de 10 secondes ? Seuls les plus habiles parviendront à respecter le délai imparti !

Êtes-vous prêt à évaluer votre QI avec ce défi exclusif pour les esprits les plus brillants ? Vous avez 10 secondes !

Et vous ? Allez-vous pouvoir le résoudre avec brio ? Votre mission consistera à déterminer la valeur correspondant à chacun des éléments constituant cet accoutrement d’hiver.

Pour réussir ce défi viral, il faudra mettre en avant vos compétences mathématiques.

Vous serez en effet amenés à appliquer des règles mathématiques de base. Sinon, aucune chance de vous en sortir. Possédez-vous réellement des compétences en résolution de problèmes et une pensée critique ? Découvrez-le grâce à ce casse-tête !

Ces défis contribuent non seulement à améliorer votre niveau de concentration mais aussi vos capacités cognitives. La meilleure façon de booster le fonctionnement de votre cerveau est de vous entraîner. Rien de plus simple !

En quoi consiste la neurobique ?

Et pour cause, nous explique Jim Kiwk, coach en stimulation de la mémoire et auteur, auprès de mindbodygreen, « notre mémoire est comme un muscle”.

Pour cela, ce dernier recommande de faire de la “neurobique” (comprendre : « de l’aérobic pour les neurones »).

Cette activité, poursuit-il, consiste à faire des « petites choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui vous mettent au défi ». Des choses à la portée de (presque) tout le monde.

« Tant de gens manquent de confiance en eux parce qu’ils manquent de compétences mentales. Vous seriez surpris de constater à quel point vous connaissez instinctivement votre chemin, même si vous devez emprunter un itinéraire plus long pour arriver à destination”, explique-t-il avant de préciser l’importance de faire à « nouveau confiance à son cerveau ».

Quelle valeur pour chaque variable ?

Et si vous commencez par identifier la valeur de l’imperméable jaune, des gants bleus ainsi que des bottes en caoutchouc rouges ? Attention, vous n’avez que 10 secondes ? Ni plus ni moins !

Êtes-vous partant(e) ? Si oui, mettez votre chronomètre en marche. Et bon courage ! Vous allez devoir faire super vite si vous voulez être dans les temps. La solution se fait étape par étape :

1ère ligne : 3 imperméables = 6… 1 imperméable est égale à 2.

2ème ligne : 1 imperméable + 2 bottes = 18… 2 + 2 bottes = 18… 2 bottes = 16… 1 botte équivaut à 8.

3ème ligne : 2 gants + 1 botte + 2 gants = 14… 4 gants + 1 botte = 14… 4 gants + 8 = 14… 4 gants = 6… 1 gant = 6/4 = 1,5.

4ème ligne : 2 bottes + 1 imperméable x 4 gants = ???…… 16 + 2 × (4 X1,5) = ?

Et la solution finale est…

On effectue la multiplication entre les parenthèses d’abord : 4 x 1,5 = 6. Ensuite, celle en dehors des parenthèses : 2 x 6 = 12. Enfin, on effectue l’addition : 16 + 12 = 28.

Par conséquent, la solution finale est égale à 28. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé.