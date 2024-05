Allez-vous réussir cette énigme mathématique qui sent bon le fruit de saison en moins de 6 secondes ? Des milliers y ont échoué… Et vous ? Êtes-vous un expert en résolution de challenge ou pas ? Et si nous le découvrions ensemble ?

Êtes-vous féru(e) des énigmes mathématiques ?

Le saviez-vous ? Les casse-tête augmentent votre capacité mentale. Ici, vous serez amené à faire preuve de vos compétences de résolution de problème.

Dans ce test, vous devez utiliser de principes mathématiques, d’opérations et de logique acquises à l’école. Si comme certains, les maths n’ont jamais été votre tasse de thé, ce casse-tête risque de vous donner une migraine !

Cette énigme recquiert également un certain niveau de créativité et de pensée critique parce que, pour aboutir à la réponse, il faut parfois trouver des solutions innovantes.

Si ces jeux de réflexions ont autant le vent en poupe, c’est parce qu’elles aident à augmenter la capacité de réflexion et la mémorisation mais aussi car c’est un bon moyen de lutter contre le stress.

En y prenant part de façon régulière, vous entraînez votre cerveau à aborder les divers problèmes qui peuvent se présenter sous différents angles. Vous développerez par conséquent des meilleures capacités de prise de décision dans plusieurs aspects de votre vie.

Vous avez 6 secondes pour trouver la réponse à ce casse-tête hyper fruité

Revenons à notre casse-tête. Chaque fruit a une valeur numérique et vous devez les identifier tous dans le très court laps de temps fixé. Passez tous les fruits à la loupe. En effet, certains détails peuvent vous prêter à confusion.

Une fois tous les variables de l’image déterminé, vous pouvez alors passer à l’expression finale. Votre temps commence maintenant. Prêt ? Partez ! La course à la montre est lancée.

3…

2…

1…

Le temps est écoulé ! C’est bon ? Si vous avez du mal à trouver la réponse, des explications étape par étape vers la solution est proposée ci-après.

Ce test ayant été conçu pour défier votre raisonnement mathématique, il est naturel qu’elle puisse vous être difficile. Cependant, il n’y a pas lieu de vous décourager.

Et si vous découvrez la solution ?

Passons à la réponse de cette énigme :

1ère ligne : Pomme + pomme + pomme = 30. La valeur d’une pomme est égale à 10.



2ème ligne : Pomme + bananes + bananes = 20. Cela sous-entend qu’un régime de bananes vaut 5. Individuellement, chaque banane est égal donc à 1. C’est sur ce détail qu’il fallait surtout s’y attarder. Si vous l’avez manqué, c’est foutu pour la suite.



3ème ligne : Bananes – noix de coco = 3. Les noix de coco équivaut ainsi à 2. La valeur individuelle de chaque moitié de noix de coco vaut 1.

Félicitations aux vainqueurs !

4ème ligne : Noix de coco + pomme + 4 bananes = ? revient à cette expression 1 + 10 + 4 = 15. Félicitations à ceux qui ont trouvé la même réponse. Vous êtes vraimen fort !