Résolvez ce nouveau défi mathématique et trouvez les bons chiffres en un temps record ! Pensez-vous être capable de résoudre cette énigme ? La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Stimulez vos neurones avec ce nouveau test mathématique

Ces challenges constituent d’excellents moyens pour défier votre esprit. Ils améliorent surtout vos compétences en numératie.

« Dans l’évaluation des compétences des adultes, définit l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la numératie est la capacité à utiliser, appliquer, interpréter et communiquer des informations et des idées mathématiques. »

Alors ? Possédez-vous un esprit critique et des capacités en résolution de problèmes ? Si oui, ce test est fait pour vous.

publicité

Cette énigme est non seulement basée sur le raisonnement mais aussi sur la déduction.

Si vous êtes prêt(e), c’est à vous de jouer ! Trouvez-nous la réponse à cet exercice quelque peu particulier.

Enigme mathématique à résoudre : pouvez-vous remplir les cases avec les nombres manquants en 15 secondes ?

Autre chose : ne défilez pas trop vite votre curseur… La réponse à cette énigme est proposée en fin d’article. Il ne faut pas que vous le voyez avant d’avoir eu le temps de vous y mettre.

Pour remplir ces cases avec les numéros manquants, vous devez solliciter votre cerveau.

Ce genre d’exercice aide à augmenter vos aptitudes. Jetez un œil à l’image fournie dans cet article. Prenez une feuille et un stylo et montrez-nous de quoi vous êtes capables ! Bon courage.

Lançons le compte à rebours. 15… 14… 13… 12… 11… 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1

Votre temps commence maintenant.

Mais au fait, en quoi consiste la pensée latérale ?

Ce casse-tête nécéssite l’usage de concepts, d’opérations et de logique mathématiques pour être résolu. Souvent, il faut adopter une pensée latérale pour trouver la solution.

Il faut être prêt à tout pour s’assurer de ne pas manquer la bonne réponse.

La pensée latérale a pour père Edward de Bono. Ce terme, créé en 1967, désigne la « capacité d’une personne à aborder les problèmes » en partant des solutions qui (normalement) ne s’obtiennent pas par la logique ou par « des moyens déductifs« , explique forbes.fr.

« C’est l’essence de la créativité ». Il faut savoir y recourir lorsque « les solutions traditionnelles ont peu de chances d’obtenir le résultat souhaité » et ce, même dans ce genre d’exercice mental.

Et si vous découvrez maintenant la solution en image ?

Pour vous faciliter la compréhension, la rédaction de CafeBagdad vous propose la solution en image juste après :

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse.