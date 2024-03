Testez vos capacités avec ce défi mathématique pour intelligents : résolvez sans calculatrice 100 : 4 x (5 x 5) x 2 = ?

publicité

Comprendre les fonctions des hémisphères cérébraux

Les énigmes mathématiques demandent à la fois des compétences en réflexion et en résolution de problèmes. Ces casse-têtes — considérés comme un bon entraînement pour le cerveau — contribuent à améliorer les capacités cognitives et ce, à n’importe quel âge. En stimulant vos neurones avec ce type de défi, vous stimulez à la fois le côté gauche et le côté droit de cet organe complexe.

L’hémisphère droit du cerveau est associé à la vision spatiale, à la créativité, à l’intuition, aux émotions ainsi qu’à la musique alors que l’hémisphère gauche est plutôt lié au langage, à la logique, à l’analyse au raisonnement ainsi qu’à la mathématique.

Mais attention, il ne faut surtout pas les opposer puisqu’ils travaillent en synergie pour accomplir la plupart des tâches. Chaque hémisphère a des prédominances, mais les deux traitent toutes les informations. La dominance hémisphérique peut varier d’une personne à l’autre.

publicité

Astuces pour aborder un test mathématique.

Ce test QI mobilisera votre pensée critique ainsi que votre capacité à trouver des solutions créatives. Serez-vous à la hauteur de ce challenge pour génie ? Pour ne pas passer à côté de la réponse, assurez-vous de bien comprendre ce qui est demandé. Analyser toutes les informations fournies.

Si le problème paraît complexe, simplifiez-le en le décomposant en parties plus petites. Pensez à recourir aux opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division.)

Si besoin, n’hésitez pas à expérimenter différentes approches. S’il le faut, travailler à rebours… L’erreur pourrait vous aider facilement à trouver la solution. Exercez-vous régulièrement. Ainsi, vous améliorerez vos compétences plus rapidement.

Seul un cerveau surdoué peut résoudre cette équation sans calculatrice 100 : 4 x (5 x 5) x 2 = ?

Êtes-vous partant pour ce défi 100 : 4 x (5 x 5) x 2 = ? qui va chauffer vos neurones. Si vous êtes un as en maths, nul doute que vous trouverez plaisir à la résoudre.

C’est bon ? Vous pensez avoir trouver la bonne réponse ? Si tel est le cas, passons alors à la solution.

[100 : 4 x (5 x 5) x 2]

Prêt(e) pour la solution ? La voici.

Sa résolution nécessite la compréhension de l’ordre des opérations mathématiques, soit la fameuse règle Parenthèses, Ordres [puissances et racines], Division et Multiplication, Addition et Soustraction. Elle se résout donc étape par étape :

Attardons-nous d’abord sur les parenthèses qui indiquent quelles opérations devraient être effectuées en premier, soit l’opération à l’intérieur des parenthèses est ((5 x 5)), ce qui donne (25).

L’étape suivante consiste à passer aux multiplications et aux divisions, en suivant l’ordre de gauche à droite. Comme ces deux opérations ont la même priorité, elles doivent être réalisées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent.

([100 : 4 x 25 x 2]). Divisons d’abord (100) par (4), ce qui donne (25), puis multiplions le résultat par (25), soit (625).

Multiplions maintenant (625) par (2) pour avoir la solution finale qui est de (1250).