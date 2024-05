Serez-vous assez analytique et observateur pour nous trouver la réponse exacte à ce test de logique en moins de 18 secondes ? Ce challenge vous le dira.

Test QI : quelle tasse se remplit en premier dans cette énigme logique niveau difficile ?

Votre mission consiste à déterminer quelle tasse se remplira en premier en 18 secondes seulement ? Partant(e) pour s’attaquer à cette énigme de raisonnement logique ? C’est l’occasion d’offrir un bon exercice mental à votre cerveau.

Ce jeu de réflexion met non seulement à l’épreuve vos capacités analytiques, mais aussi votre sens de la logique et du détail. Le tout dans un laps de temps assez court. Il teste également votre vitesse de rapidité.

Avez-vous donc assez de courage pour mettre en avant vos compétences cognitives ? Nous espérons que oui. On n’attend que vous pour nous trouver la réponse à ce test QI. Si vous êtes prêt(e), lancez le compte à rebours !

3…

2…

1…

Le temps est écoulé.

Dans ce défi du remplissage des tasses numérotées de 1 à 7, vous devez tout d’abord comprendre le réseau complexe de tuyaux et estimer (le plus rapidement possible) le débit du liquide qui passe à travers eux.

La résolution de ce casse-tête requiert à la fois l’identification de schémas, la reconnaissance des éventuels obstacles, mais aussi l’évaluation des différentes issues possibles.

Chaque petit détail est important. Il pourrait contenir la clé indispensable pour résoudre ce test. Surtout, restez pleinement concentrés. Chaque aspect de l’image présentée peut être crucial.

Cette tâche exige par ailleurs, une capacité à tirer des conclusions rapides pour parvenir à identifier correctement le bon tuyau dans le délai imparti. Alors ? Pensez-vous avoir réussi à relever ce challenge ?

Si oui, félicitations. Cela démontre votre niveau d’analyse élevé ainsi que vos compétences avancées en résolution de problèmes.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête logique ?

Dites-nous ? Quelle est finalement votre réponse ? Quelle tasse d’après vous va-t-elle se remplir en premier ? La N°1 ? La N°2 ? La N°3, 4, 5, 6 ou la 7 ?

Après analyse de l’image, la solution se trouve en la tasse numéro 6. Grand bravo à ceux qui ont résolu l’énigme.

