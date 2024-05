Seuls 15% des internautes sont vraiment parvenus à résoudre cette énigme géométrique ! En ferez-vous partie ?

Défi géométrique : êtes-vous assez balaise pour résoudre ce casse-tête complexe ?

Il faut effectivement avoir de la persévérance pour réussir une telle énigme en très peu de temps ! Pour la réussir, vous devez aussi apprécier les maths, les chiffres et tout ce qui tourne autour. Sinon, on vous prévient : c’est loin d’être gagné !

CafeBagdad vous explique en détails les règles de ce jeu de réflexion un peu hors du commun. Même si ce défi diffère de ceux dont vous avez l’habitude, cela ne devrait pas vous stopper. N’oubliez pas combien le cerveau aime les challenges.

C’est l’occasion idéal pour vous offrir un bon gymnastique cérébral d’envergure. Ne vous en privez surtout pas ! Ce serait du gâchis compte tenu des bienfaits d’un tel exercice mental.

« En veillant à la santé de notre cerveau, nous pouvons améliorer notre fonctionnement cognitif global, notre résilience et notre bien-être psychologique. Cela nous aide (par ailleurs) à faire face au stress de la vie quotidienne « , précise le site du Canadian Mental Health Association.

Plus le cerveau est sollicité, plus il gagne en performance. Voilà pourquoi il faut de temps à autre, la faire sortir de sa zone de confort. Le cerveau aime découvrir de nouvelles choses.

En outre, il faut savoir que « tout ce qui peut nourrir les connexions neuronales est bon à prendre ».

Plusieurs études confirment en effet que le fait d’« entraîner son cerveau a un aspect préventif contre le déclin cognitif, lié au vieillissement ».

Identifier le chiffre manquant.

Pour revenir à notre énigme du jour, sachez que votre mission est de déterminer le chiffre manquant de la case. Ce défi va mettre à l’épreuve n’importe quel QI et ce, peu importe à quel point vous le pensez élevé.

Pour parvenir à la réponse, il faut accepter de osez sortir de votre mode de pensée habituelle.

Et si vous découvrez maintenant la solution en images ?

Dans ce puzzle géométrique, l’accent est notamment mis sur les côtés des formes. Attardez-vous surtout sur la somme des lignes 1 et 2 pour aboutir à la ligne 2.

Regardez-bien :

Triangle = 3 côtés

Pentagone = 5 côtés

Hexagone = 6 côtés

Octogone = 8 côtés

Si vous observez minutieusement et suivez le sens de la logique, le nombre manquant à trouver est égal à 9 (356+583=939).

C’est bon pour vous ? Si oui, chapeau. Vous avez sûrement un QI élevé pour réussir ce test mathématique. Encore bravo à vous !

Ne vous découragez pas non plus si vous ne réussissez pas le challenge. Il faut plus d’exercice pour développer vos fonctions cognitives.