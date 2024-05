Seuls les gens avec un très bon QI peuvent résoudre ce nouveau casse-tête du jour avec des carrés ! On vous explique tout en détail à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Partant(e) pour un défi visuel géométrique ?

Êtes-vous prêts à faire travailler vos neurones ? Si oui, alors vous êtes à la bonne adresse. Pour réussir ce défi visuel géométrique, vous devez procéder à une analyse minutieuse de l’image.

Ce test va non seulement évaluer vos compétences en perception spatiale mais aussi en résolution de problèmes. Si vous répondez correctement à ce défi, vous prouverez que vous êtes très fort.

Avez-vous les compétences nécéssaires pour relever ce challenge ?

C’est la confirmation de vos compétences analytiques élevées, souvent typiques d’un individu avec un bon quotient intellectuel. Partant(e) ? Si oui, armez-vous tout d’abord d’une triple dose de concentration afin qu’aucun détail ne puisse vous échapper.

Avis aux férus de défis complexes. Ce nouveau jeu de réflexion est une excellente opportunité pour vous de vous mettre au défi. Seuls ceux qui possèdent des capacités cognitives hors-pair peuvent résoudre ce type de test.

Arriverez-vous à déplacer 3 tiges d’allumettes pour faire 3 carrés de tailles différentes ?

Rassurez-vous : vous avez 15 minutes pour trouver la réponse. Mais rappellez-vous : comme précisé dans le titre de cet article, vous ne pouvez déplacer que 3 allumettes seulement pour aboutir à 3 cases de tailles différentes. Attention, aucune correspondance ne doit être maintenu suspendue.

Quelle approche allez-vous adopter pour obtenir ces trois carrés avec seulement 18 bâtons dans ce puzzle ? « Les trois tailles de carrés les plus favorables, nous indique-t-on, doivent être des carrés latéraux à 1 bâtonnet, 2 bâtons et 3 bâtonnets ».

Il n’est pas possible de former un carré latéral de 4 bâtons de long car il n’y a pas assez de correspondances. Pour faire trois carrés indépendants, il faudra 4 + 8 + 12 = 24, soit donc 6 bâtons supplémentaires.

La figure de la solution devra ainsi avoir 6 allumettes communes entre les trois carrés.

Parviendrez-vous à nous suivre jusque-là ? C’est vrai que c’est un véritable casse-tête. Celui qui peut empêcher de trouver sommeil !

Et si vous découvrez la solution en images ?

Le plus grand carré devrait être le carré latéral le plus incomplet à 3 bâtons de la figurine du puzzle. Il faut trois bâtons à déplacer pour compléter ce carré.

Voici en image ce à quoi ressemble la réponse finale :

Les deux plus petits carrés sont les carrés A et B. Le plus grand carré baptisé C est le troisième carré de longueur latérale de 3 bâtons.

Les trois correspondances de la seconde verticale sont déplacés afin de compléter le plus grand carré. Un sacré défi, oui !

Toutes nos félicitations à ceux qui l’ont réussi !