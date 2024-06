Prêt pour faire travailler vos méninges ? Si oui, ce nouveau casse-tête à résoudre en 12 secondes va vous ravir. On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi est-il bénéfique de prendre part régulièrement à des défis mathématiques ?

Les défis mathématiques contribuent au développement de vos compétences cognitives et analytiques.

Leur pratique régulière renforce non seulement votre logique mathématique, mais aussi votre capacité de raisonnement.

Ce genre de challenge aide surtout à développer des stratégies efficaces pour faire face à des problèmes complexes. Des qualités toutes aussi utiles au quotidien. D’où l’intérêt de bien entraîner son cerveau.

En effet, pour garder un cerveau en forme, il faut le faire travailler régulièrement, c’est un peu comme pour le corps lorsqu’on lui fait faire du sport.

Notre cerveau réagit comme un muscle, plus on l’entraîne, plus il devient performant ! Si donc, vous vous préoccupez un tant soit peu à votre mémorisation, il va falloir y penser.

Gare à l' »inactivité intellectuelle » !

« Entraîner son cerveau, c’est le stimuler pour renforcer l’efficacité de ses circuits et nous permettre d’améliorer nos capacités mentales« , explique d’ailleurs au Point, le professeur Bernard Sablonnière, chercheur à l’Inserm, spécialiste des maladies neurodégénératives.

« Un environnement cognitif riche, une curiosité débordante et de multiples activités d’apprentissage façonnent les circuits du cerveau, en stimulant la survie des nouveaux neurones et en stabilisant leur connectivité », poursuit l’auteur de Les Nouveaux Territoires du cerveau (Odile Jacob, 2016) et Le Cerveau (Odile Jacob, 2015).

Casse-tête ténébreux : trouvez la valeur de chaque objet et résolvez ce défi mathématique en 12 secondes chrono

Si vous êtes prêt, lancez votre chronomètre. N’oubliez pas : 12 secondes seulement.

Tic Tac… Tic Tac…

L’heure des révélations est arrivée.

C’est bon pour vous ? Êtes-vous parvenu(e) à trouver la réponse à ce casse-tête ? Vérifions-le ensemble.

Vous avez ici à déterminer la valeur de chaque élément de cette énigme. Dirigez votre regard vers l’image proposée dans l’article.

Vous devez donc trouver le chiffre correspondant au chat noir, à la tête du monstre de Frankenstein et au chapeau de sorcière.

Et la solution est…

1ère ligne : 2 chats = 10 alors 1 chat vaut 5 ( 5 + 5 = 10).



2ème ligne : Chat x tête de Frankenstein + tête de Frankenstein = 12. Compte tenu du fait que la variable chat est déjà identifié, remplaçons le félin par sa valeur :

5 x tête de Frankenstein + tête de Frankenstein = 12. La tête de Frankenstein est par conséquent égale à 2.

3ème ligne : Chat x tête Frankenstein – chapeau x chat = 5, soit 5 x 2 – chapeau x 5 = 5.

Combien vaut le chapeau ? Chat x tête Frankenstein – chapeau x chat = 5 x 2 – 1 x 5 = 5. Par déduction, le chapeau vaut 1. Bravo à ceux qui ont relevé le challenge haut la main.