Partant pour un nouveau casse-tête mathématique qui sent bon l'été ? Vous avez seulement 10 secondes chrono pour prouver vos compétences en la matière.

Défi mathématique : seuls les plus forts d’entre vous réussiront à résoudre cette énigme en moins de 10 secondes

Dans cette énigme mathématique, vous aurez 10 secondes pour déterminer les valeurs des graphiques apparaissant dans l’illustration et résoudre l’équation finale. Serez-vous à la hauteur de ce nouveau challenge ?

Avant de commencer à résoudre ce problème, vous avez besoin de beaucoup de concentration. En outre, il faut mobiliser vos capacités intellectuelles. Si vous pensez avoir ce qu’il faut, il ne reste plus que votre aval pour commencer.

Et si on lance maintenant le compte à rebours ? Êtes-vous d’accord ? Si oui, c’est parti ! Bon courage.

Votre temps commence maintenant. 10… 9…8…7…6…5…4…3…2…1

Le temps est écoulé.

Pour réussir ce casse-tête très ensoleillé, il faut avoir des bagages mathématiques et de la rapidité. Alors ? Pensez-vous avoir trouvé la solution à cette énigme ? Vérifions ensemble si votre réponse est correcte.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête ?

Commencer par trouver la valeur du soleil à partir de la première ligne. La réponse est une évidence. Si trois soleils valent 30, 1 soleil vaut 10.

Après avoir déterminé la valeur du soleil, passons à la 2ème ligne :

Soleil x pastèque = 30.

10 x pastèque = 30. Cela veut dire qu’une pastèque correspondant au chiffre 3.

Enfin, la troisième et dernière ligne de l’équation : Soleil x soleil + pastèque = 10 x 10 + 3 = 103. Pourquoi 103 et non une autre réponse ? Tout simplement parce que la multiplication prime devant l’addition.

Alors, peut-on vous féliciter ? Êtes-vous sûr d’avoir trouvé la bonne réponse ?

Si vous faites partie de ceux qui ont réussi le challenge dans le temps imparti, alors vous méritez toutes nos félicitations. Vous avez vraisemblablement des compétences cognitives louables.

Prendre part à ce genre de défi améliore votre mémorisation ainsi que votre esprit analytique.

Ceux qui ont échoué au test n'ont quant à eux, pas à se décourager.

Améliorez vos capacités cognitives, votre sens de l'observation ainsi que votre esprit de la logique avec les tests QI, les énigmes mathématiques, les puzzles d'allumettes, les illusions d'optiques et autres défis visuels.

