Analysez attentivement ce défi et tentez de la résoudre en l’espace de 12 secondes seulement. En êtes-vous capable ?

Test de mathématiques : entraînez votre esprit avec ce défi du jour, vous avez 12 secondes chrono

Si vous êtes fort et habile en maths, résoudre ce problème mathématique en moins de 12 secondes sera pour vous un jeu d’enfant.

Ce n’est pas pour autant une raison de sous-estimer le challenge puisque certains internautes, et pas des moindres s’y sont trompés.

Alors, prêt à faire bouillir votre cerveau ? Pas la peine d’avoir peur, ce n’est qu’une façon de parler. Cet exercice mental du jour nécéssite certes de compétences mathématiques, mais pas quelque chose de trop compliqué.

Si vous vous rappelez des principes de bases en mathématiques, vous devez pouvoir en sortir sans séquelles.

Toutefois, il va falloir faire vite (et très vite même) puisque vous n’aurez que 12 secondes pour trouver la réponse.

Prêt à prendre votre courage à deux mains ? Si oui, la balle est alors dans votre camp !

Concentration à 1000% !

Petit conseil pour la route : concentrez-vous au maximum, sinon vous risquez de ne pas vous retrouver (notamment les débutants dans ce genre de défi). Rappelez-vous : le temps ne joue pas en votre faveur.

Si jamais après plusieurs tentatives, vous ne réussissez toujours pas à trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas ! La solution vous est présentée en fin d’article.

Et encore une fois : gardez toujours à l’esprit que vous devez résoudre le challenge le plus rapidement possible. Si vous êtes prêt, démarrer le chronomètre. C’est parti !

Lançons le compte à rebours !

12… 11… 10 … 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1

Le temps est écoulé.

Alors ?

Ce défi vous donne aussi l’occasion de tester si vous avez une pensée analytique. C’est bon ?

Les défis du genre ont été spécialement conçus pour stimuler la résolution de problèmes, compétence ultra-importante dans plusieurs aspects de la vie.

Ils constituent également un excellent moyen de développer de nouvelles compétences.

En travaillant sur des problèmes difficiles, vous renforcez votre capacité à appliquer ces concepts dans plusieurs situations de la vie. Trêve de blabla.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce défi ?

Allons dans le vif du sujet. Voici l’expression mathématique à résoudre 3×(2+5)−[4+(6−3)].

Commençons par les parenthèses : 2+5=7. Ensuite, résolvons les parenthèses à l’intérieur des cases : 6−3=3.

Remplaçons maintenant les valeurs trouvées dans l’expression de départ : 3×7−[4+3]. Résolvons les crochets : 4+3=7

Ce qui nous amène maintenant à 3×7−7. Passons maintenant à la multiplication et la soustraction : 21−7=14. La solution attendue est donc 14. Avez-vous trouvé ? Si oui, grand bravo à vous.