Pouvez-vous corriger cette énigme d’allumettes en l’espace de 7 secondes seulement ? Cela risquera d’être compliqué vu la contrainte de temps. Le délai est assez court. Il va falloir vraiment faire preuve de créativité et d’un esprit analytique pour réussir ce défi dans le délai imparti.

7 secondes pour résoudre ce puzzle d’allumettes, êtes-vous vraiment intelligent(e) ?

1% seulement de tous ceux qui s’y sont essayés ont pu le relever à temps. En pratique, ce puzzle d’allumette est très simple, puisqu’il ne vous suffit que de corriger l’équation dans l’image en supprimant deux correspondances.

Maintenant la question est de savoir quel bâton retirer pour rendre l’égalité « 8-8=2 » correcte.

Partant(e) pour commencer votre journée avec ce casse-tête d’allumettes ? Si oui, votre temps commence maintenant. Armez-vous d’une bonne dose de concentration pour éviter toute distraction. Vous aurez besoin de toutes vos compétences.

Compte à rebours lancé ! À vous de jouer !

Prêt(e) ? C’est parti ! La balle est dans votre camp. Montrez-nous de quoi vous êtes capables.

Tic Tac… Tic Tac…

Le temps est écoulé. Est-ce bon pour vous ? Découvrons-le ensemble. La rédaction vous propose la solution juste en dessous.

Conditions du défi.

Rappelons une fois de plus les conditions du jeu :

Limite de temps : 7 secondes chrono

Mouvement à effectuer : supprimer deux tiges d’allumettes

Objectif : rendre l’opération mathématique valide.

Dès lors que votre réponse répond à ces trois critères, vous avez vu juste. De ce fait, plusieurs solutions sont possibles. Ce jeu de réflexion met en exergue la créativité des joueurs.

Et si vous découvrez la solution en images ?

Pour nous, voici comment nous proposons de résoudre notre petit problème. Vous devez effectivement supprimer un bâton d’allumette au niveau du chiffre 8 qui est du côté droit, pour qu’il devienne un 6.

Après ce réarrangement, l’opération devient par conséquent 8-6=2. Comme vous pouvez le constater, l’égalité est correcte mathématiquement parlant.

CafeBagdad vous présente la solution en image. Découvrez-la ci-après :

Alors ? Avez-vous trouvé la réponse ? Si oui, grand bravo à vous. L’équipe de CafeBagdad vous envoie une salve d’applaudissements. Vous avez fait vite. Cela démontre de vos capacités analytiques ainsi que de votre esprit critique.

Si ce n’est pas le cas pour vous, cela vous appelle à améliorer vos capacités cognitives. Pour ce faire, rien de trop difficile.

Vous n’aurez besoin que d’exercer et stimuler votre cerveau de façon plus régulière, et vous verrez que vous gagnerez en performances. Des défis, nous en avons de tous genres sur notre site web. Libre à vous de choisir celui qui vous plaît.