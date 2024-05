Partant(e) pour un nouveau défi ? Si oui, ce puzzle d’allumettes promet de vous faire travailler vos méninges ! C’est parti !

Casse-tête d’allumettes : seuls les plus intelligents peuvent résoudre 1×5=8 en un seul mouvement en moins de 10 secondes

Ce jeu de réflexion mettra toutes vos compétences en action, particulièrement vos connaissances en mathématiques. Vous devez par ailleurs, faire preuve de créativité pour trouver le bon mouvement à effectuer en 10 secondes chrono.

Dans ce challenge, votre mission principale consiste à corriger l’égalité affiché dans l’image, en déplaçant uniquement une seule correspondance d’allumette.

Si vous êtes prêt pour stimuler vos neurones cérébreaux, faites le plein de concentration. Votre sens du détail comme votre esprit d’analyse seront également sollicités.

Ceux qui ne parviendront pas à trouver la solution dans le délai imparti n’auront qu’à défiler le curseur en fin d’article pour découvrir la réponse au défi.

Cela dit, ne vous découragez pas avant l’heure. Donnez-vous tous les moyens de réussir ce challenge.

Osez faire usage de la pensée non conventionnelle

Ce genre d’énigme aide à maintenir vos capacités cognitives. En vous entraînant à penser logiquement ou encore à sortir de votre zone de confort, vous développerez davantage vos compétences de pensée critique.

Vous deviendrez ainsi de plus en plus habiles pour résoudre des problèmes complexes.

Dans la vie quotidienne, vous apprenez même à vous adapter à n’importe quelle situation. Vous aurez plus d’ouverture à trouver des solutions plutôt que de pleurer sur vos problèmes.

ça y est ? Vous avez fini ? Pensez-vous avoir réussi le challenge ?

Lançons maintenant le compte à rebours… Le temps est écoulé. Avez-vous déjà trouvé la stratégie efficace ? Si vous pensez que oui, vérifions-le ensemble pour voir si vous avez raison !

Quel mouvement et sur quel chiffre fallait-il travailler pour corriger notre casse-tête d’allumettes ?… Roulement de tambour !!! La tige d’allumette à faire bouger est celle du numéro 8. Le bâton devrait ensuite être déplacé vers le numéro 5.

Et si vous découvrez maintenant la solution en image ?

On obtient alors l’expression qui suit : 1 x 9 = 9. Une égalité correcte mathématiquement parlant. Et bravo à nos lectrices et lecteurs qui ont relevé le défi en 10 secondes.

Vous avez vraiment un QI supérieur à la moyenne. Vous avez vraiment fait part d’une rapidité qui mérite toutes nos félicitations. Découvrez en image quel mouvement fallait-il réaliser :

Si l’énigme d’allumette vous a plu, nous vous invitons à la partager au maximum autour de vous. Merci pour votre réactivité.