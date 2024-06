Un couple découvre un trésor valant des milliers d’euros en rénovant leur cuisine !

En acquérant cette maison vieille de 400 ans, le couple pouvait s’attendre à tout, sauf à un tel trésor d’une très grande valeur. Mise aux enchères le 23 avril 2024, cette découverte exceptionnelle leur a rapporté une somme importante, pouvant financer la rénovation de leur cuisine, voire plus. Les faits.

Un bon investissement

Le couple a fait un très bon investissement en achetant cette ferme âgée de quatre siècles qui se trouve dans Le Dorset, un comté du Sud-Ouest de l’Angleterre, sur le littoral de la Manche.

En effet, Betty et Robert Fooks ont commencé les travaux de rénovation du sol de leur cuisine. Pour créer un peu plus de hauteur par rapport au plafond, ils étaient obligés d’enlever le béton.

« C’est une maison vieille de 400 ans, il y avait donc beaucoup de travail à faire. Nous avons enlevé tous les sols et les plafonds et l’avons ramené à ses murs de pierre. Nous avons décidé d’abaisser le rez-de-chaussée pour nous donner plus de hauteur sous plafond« , explique Betty Fooks, une visiteuse de santé du NHS, dans le Guardian.

Plus de 1 000 pièces de monnaie de 17e siècle…

En creusant, l’homme de la maison, un ingénieur agronome, habitué à cet exercice, était tombé sur un bol en poterie émaillée. Brisé sous l’effet du choc, le contenant était rempli de plus de 1000 anciennes pièces de monnaie.

« Un soir, j’étais avec les enfants et mon mari creusait avec une pioche quand il a appelé pour dire qu’ils avaient trouvé quelque chose« , raconte sa femme, selon toujours le tabloïd britannique.

« Il a mis toutes les pièces dans un seau. Si nous n’avions pas abaissé le plancher, ils y seraient toujours cachés. Je suppose que la personne avait l’intention de les récupérer mais n’en a jamais eu l’occasion « , poursuit-elle.

Des pièces d’or de « Jacques Ier et Charles Ier… »

Aussitôt, le couple a fait appel au service d’un agent de liaison local avant de décider d’envoyer le trésor dans les locaux du British Museum pour nettoyage complète et une identification précise.

Cette découverte est composée de plusieurs pièces d’or de « Jacques Ier et Charles Ier, des demi-couronnes en argent, des shillings et des six pences ; Elizabeth I et Philip et Mary shillings et six pences d’argent« , détaille la même source.

Un trésor de plus de 40 000 euros…

Mis aux enchères quelque temps après la découverte, Betty et Robert Fooks ont rapporté une jolie somme de 35 000 livres sterling, soit l’équivalent de 41 119,46 euros.