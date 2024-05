Cela vous est-il déjà arrivé de se demander ce que nos ancêtres utilisaient pour s’essuyer avant la généralisation des papiers toilettes ?

publicité

« Avoir des mains, c’est un pré-requis absolu pour atteindre certaines parties de son corps »

Comme rappelé par David Castello-Lopes, chroniqueur sur Europe 1, dans Historiquement vôtre, l’utilisation du papier toilette ne s’est réellement répandue qu’au 19e siècle.

S’il est aujourd’hui « indispensable à des milliards d’êtres humains« , cela n’a pas toujours été le cas. Et pour cause, nos ancêtres avaient des habitudes bien à eux, que vous n’auriez jamais imaginées.

Tour d’horizon de ces techniques rudimentaires qui ont toutefois su faire l’affaire.

publicité

« Être un être humain, ça a quand même plein d’avantages : notamment celui d’avoir des mains. Or, avoir des mains, c’est un pré-requis absolu au fait d’atteindre certaines parties de son corps… à commencer par celle dont il est question dans cette chronique », souligne David Castello-Lopes.

« Et puisqu’on peut l’atteindre, nous les êtres humains, eh bien on peut aussi la nettoyer. Mais encore faut-il le vouloir… Et il semble que cette volonté soit intervenue assez tôt dans l’histoire« , poursuit le chroniqueur avant d’entrer dans le vif du sujet.

Saviez-vous ce qui était utilisé avant l’arrivée du papier toilette ?

« Les Romains, révèle-t-il, utilisaient un outil très sympa : le xylospongium ». Il s’agissait d' »une sorte de bâton avec une éponge au bout« . Vous arrivez à suivre ? Imaginez-vous un peu avec (:-)) !

Rassurez-vous ! D’autres faisaient usage de pratique plus facile à digérer (cela dépend toutefois de votre façon de voir les choses).

Au cours des siècles, les gens ont eu recours à plein d’autres choses à l’instar « des bouts de bois, de la mousse, des coquillages, des fourrures d’animaux, du foin, des écorces de maïs, etc…« . Lequel accepteriez-vous de prendre comme alternative ?

Le saviez-vous ? Ce sont les Chinois qui ont fait usage en premier des célèbres papiers toilettes ! Pas étonnant quand on sait qu’ils sont les inventaires du papier.

Il faut savoir que le papier date d’au moins du 3e siècle avant Jésus Christ en Chine. La première mention de l’utilisation du papier toilette remonte, elle, « de 700 ans plus tard, du VIe siècle. »

Au milieu du 19ème siècle, la plupart des gens en ville utilisaient « les vieux journaux/livres, des tracts, des bouts de papier » avant se mettre au papier toilette proprement dit.

Joseph Gayetty est le père du papier toilette moderne. C’est lui qui l’a commercialisé en 1857.

Son papier toilette à lui, était « vendu en feuilles volante ». D’ailleurs, « il faisait imprimer son nom en filigrane sur chacune des feuilles pré-imbibées avec de l’Aloe », rappelle-t-on sur les ondes d’Europe 1.

« Les rouleaux de feuilles détachables tel qu’on le conçoit aujourd’hui, ajoute-t-il, a été popularisé en Occident par deux frères, Clarence et Irvin Scott, au début des années 1890« .

Connaissez-vous ce papier toilette recyclé ?

« Depuis, il y a eu quelques innovations, termine-t-il son intervention. La douceur, la triple épaisseur, le parfum. Mais l’une de celles qui me plait le plus, c’est le papier toilette recyclé(…) Il y en a une que j’aime plus que les autres, c’est Popee« .

Comme expliqué par David Castello-Lopes, « c’est une startup française de PQ qui fabrique son papier toilette uniquement avec du papier issus des poubelles d’entreprises normandes et bretonnes(…) On fait ses affaires avec d’anciens bilans comptables de PME du Calvados. Et ça, ça me plaît », ironise-t-il.