Des problèmes de trous d’herbe ? Le PQ, c’est le remède miracle pour votre jardin. Une pelouse parfaite garantie !

Papier toilette, l’insoupçonnable allié pour combler les trous d’herbe de son jardin

Piétinements excessifs, sécheresse, traitements anti-mousse ou encore hiver rigoureux… Les ennemis de votre gazon sont nombreux. Mais pas de panique ! Pour remédier aux pelouses clairsemées de votre jardin, il n’y a pas mieux que le papier toilette. Incroyable mais vrai, cette astuce de jardinage écologique permet de regarnir votre pelouse en un rien de temps. Pas de risque qu’elle se transforme en un patchwork vert tacheté de brun !

CafeBagdad vous a déniché l’astuce imparable d’une TikTokeuse pour un jardin verdoyant et luxuriant. Dans le fil des commentaires laissés par les internautes, beaucoup en vantent les mérites. Les résultats sont tout simplement extraordinaires.

Pour cela, il ne vous faut avoir à disposition qu’un seau rempli (de préférence) d’eau de pluie, un rouleau de papier toilette et des graines de pelouse.

Scarifiez légèrement le sol pour améliorer la germination. Ensuite, mélangez les graines de gazon avec du PQ déchiqueté et humidifié. Répartissez le mélange uniformément sur les zones dégarnies.

Tassez légèrement pour favoriser le contact avec le sol. Arrosez régulièrement pour maintenir le sol humide. La germination peut prendre quelques semaines, soyez patient !

Selon la TikTokeuse, il faut en moyenne trois jours avant d’avoir l’effet escompté. Avant de se lancer dans le regarnissage de sa pelouse, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs.

Ce que vous devez absolument comprendre…

Il est vivement recommandé de choisir des graines de semence de qualité pour s’assurer d’une meilleure germination. Pour un résultat homogène, optez pour des graines de gazon de la même variété que celle déjà présente sur votre terrain.

Tenez également compte du climat de votre région ainsi que de l’exposition du jardin. Deux périodes sont propices au regarnissage, à savoir l’automne (après les dégâts de l’été) et le printemps (après les dernières gelées, le sol est réchauffé et les pluies plus fréquentes favorisent la levée des graines).

Mais attention…

Si cette astuce séduit par sa simplicité et son coût économique, elle n’est pas sans soulever des critiques.

En effet, le papier toilette peut présenter un danger pour la faune et les animaux de compagnie en cas d’éventuelle ingestion. Sa production n’étant pas (très) écologique, il vaut mieux limiter l’utilisation de cette astuce aux petits jardins et à utiliser avec prudence.