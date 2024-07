À près d’1 an de l’application de la réforme des retraites, des questions demeurent encore. Tout le monde ne connaît pas toujours son impact réel. Tina s’interroge en effet s’il lui sera possible de partir à la retraite à 62 ans, âge à laquelle elle aurait tous ses trimestres.

« Je suis née en août 1966 et j’aurai tous mes trimestres à mes 62 ans. Est-ce que je pourrai prendre ma retraite ? »

Il faut savoir que Tina est née en août 1966. Si l’on s’en tient aux règles qui accompagnent la réforme des retraites, Tina ne peut pas partir à 62 ans, et ce, même si elle a « tous ses trimestres », sauf « à deux exceptions près ».

Étant donné sa date de naissance, Tina fait malheureusement partie des générations « perdantes » de la réforme.

En effet, « les personnes nées en 1966 voient (depuis septembre 2023, NDLR) la durée de leur vie professionnelle s’allonger plus fortement que d’autres générations ».

Avant, il fallait tout simplement « atteindre 62 ans et avoir cotisé 169 trimestres (42 ans et 3 mois) » pour partir à la retraite à taux plein.

Aujourd’hui, « l’âge légal de départ est de 63 ans et 6 mois et la durée de cotisation nécessaire pour partir est de 172 trimestres (43 ans) » pour la génération née en 1966, soit 3 trimestres supplémentaires qu’avant la réforme.

Récapitulatif des trimestres à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein

Combien de trimestres devrez-vous cotiser pour toucher une retraite à taux plein ? Année de naissance Age de départ légal Avant la réforme Après la réforme 1960 62 ans 167 trimestres

41 ans, 9 mois 167 trimestres

41 ans, 9 mois Janvier 1961

à août 1961 62 ans 168 trimestres

42 ans 168 trimestres

42 ans Septembre 1961

à décembre 1961 62 ans et 3 mois 168 trimestres

42 ans 169 trimestres

42 ans, 3 mois 1962 62 ans et 6 mois 168 trimestres

42 ans 169 trimestres

42 ans, 3 mois 1963 62 ans et 9 mois 168 trimestres

42 ans 170 trimestres

42 ans, 6 mois 1964 63 ans 169 trimestres

42 ans et 3 mois 171 trimestres

42 ans, 9 mois 1965 63 ans et 3 mois 169 trimestres

42 ans et 3 mois 172 trimestres

43 ans 1966 63 ans et 6 mois 169 trimestres

42 ans et 3 mois 172 trimestres

43 ans 1967 63 ans et 9 mois 170 trimestres

42 ans et 6 mois 172 trimestres

43 ans 1968 64 ans 170 trimestres

42 ans et 6 mois 172 trimestres

43 ans 1969 64 ans 170 trimestres

42 ans et 6 mois 172 trimestres

43 ans 1970 64 ans 171 trimestres

42 ans et 9 mois 172 trimestres

43 ans 1971 64 ans 171 trimestres

42 ans et 9 mois 172 trimestres

43 ans 1972 64 ans 171 trimestres

42 ans et 9 mois 172 trimestres

43 ans 1973 64 ans 172 trimestres

43 ans 172 trimestres

Source : Matignon

Qu’est-ce qui attend donc notre exemple type ?

Tina devra donc travailler 1 an et demi de plus. Même si les trimestres validés permettent d’obtenir le taux plein, il faut forcément « dépasser l’âge légal » afin de « faire valoir vos droits à la retraite« , explique le site MoneyVox.

2 exceptions…

Si par contre, vous êtes « reconnue travailleuse handicapée », un départ à 62 ans à taux plein est possible pour inaptitude au travail).

Idem si « vous avez droit au départ anticipé pour carrière longue ». Pour cela, il faut valider « 4 à 5 trimestres avant la fin d’année de vos 20 ans ».